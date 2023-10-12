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وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مسجد الدكتور محمود مدنى بالداخلة

10/12/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة.


وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم ورعاية حفظته، يكرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حفظة القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد الجمعة القادمة 13 أكتوبر 2023م .


ويؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان " الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر
دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز ، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .







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