Friday, 13 October 2023 06:56 GMT

وزير الكهرباء: مجمع بنبان الشمسى يوفر 2 مليون طن سنوياً من ثانى أكسيد الكربون

10/12/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهربا والطاقة المتجددة، أن مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعتبر الأعلى بالعالم من حيث كفاءة التشغيل و نموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين و الدولة، موكدا أنه يوفر 2 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.



وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 2000 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية حيث تحتل الهند المركز الأول و يليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.



وفيما يلي كل المعلومات التى تخص مجمع بنبان للطاقة الشمسية :



1 -
يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.



2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.



3-تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.



4-
يتم توفير الوقود
في فترة تشغيل المحطات الشمسية ببنبان.



5-الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.



6- يعد رابع أكبر
تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.



7- تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل
أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.



8- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.



9-اطلق على مجمع بنبان الشمسى "عاصمة العالم للطاقة الشمسية".



10- تخطط وزارة الكهرباء حاليا للتوسع في المشروع ليصل إجمالي القدرات المولدة منه إلى 2000 ميجا وات ليصبح اكبر قدرات بالعالم.


















MENAFN12102023000132011024ID1107235158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث