النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى هجوم على إسرائيل

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات النمساوية عن مقتل اثنين آخرين من مواطني البلاد في إسرائيل جراء هجوم فصائل فلسطينية، لتصل حصيلة الضحايا النمساويين إلى 3 قتلى.

ونقلت قناة OE24 النمساوية عن خارجية البلاد قولها، إن المواطنين الاثنين "راحا ضحايا العنف من جانب الفصائل الفلسطينية".

وكانت الخارجية النمساوية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل مواطن نمساوي في إسرائيل، كان يحمل جنسية مزدوجة.

يذكر أن الفصائل فلسطينية شنت هجوما واسعا على بلدات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الجاري وأطلقت آلاف الصواريخ على المدن الإسرائيلية في إطار عملية "طوفان الأقصى". وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، بينما أعلنت القيادة الإسرائيلية عزمها "محو الفصائل الفلسطينية عن وجه الأرض".

وقالت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى جراء الهجوم بلغ أكثر من 1300 شخص.