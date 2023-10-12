النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى هجوم على إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) أعلنت السلطات النمساوية عن مقتل اثنين آخرين من مواطني البلاد في إسرائيل جراء هجوم فصائل فلسطينية، لتصل حصيلة الضحايا النمساويين إلى 3 قتلى.
ونقلت قناة OE24 النمساوية عن خارجية البلاد قولها، إن المواطنين الاثنين "راحا ضحايا العنف من جانب الفصائل الفلسطينية".
وكانت الخارجية النمساوية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل مواطن نمساوي في إسرائيل، كان يحمل جنسية مزدوجة.
يذكر أن الفصائل فلسطينية شنت هجوما واسعا على بلدات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الجاري وأطلقت آلاف الصواريخ على المدن الإسرائيلية في إطار عملية "طوفان الأقصى". وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، بينما أعلنت القيادة الإسرائيلية عزمها "محو الفصائل الفلسطينية عن وجه الأرض".
وقالت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى جراء الهجوم بلغ أكثر من 1300 شخص.
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