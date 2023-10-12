الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بريانسك وبيلغورود

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إحباط هجوم حاولت تنفيذه قوات كييف نحو أهداف في الأراضي الروسية بواسطة طائرتين مسيرتين في سماء مقاطعتي بريانسك وبيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 12 أكتوبر، عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا"، وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وبيلغورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية، كما تحاول تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهة القتال.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.