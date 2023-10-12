البرلمان السويسرى يدعو الحكومة لقمع جميع المظاهرات المؤيدة لفلسطين

MENAFN - Youm7) طالب أكبر حزب في البرلمان السويسري "حزب اتحاد الوسط الديمقراطى"، حكومة البلاد "بقمع حازم" لجميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في البلاد.

وقال الحزب في بيان: "يدعو اتحاد الوسط الديمقراطي، المجلس الاتحادي (الحكومة السويسرية) وسلطات الكانتونات المختصة، لفرض حظر فوري وقمع صارم للمظاهرات الفلسطينية وغيرها من مظاهر التضامن (مع الفلسطينيين)".

كما يدعو الحزب الحكومة إلى وقف جميع المساعدات المالية للمنظمات الفلسطينية حتى لا تستخدم أموال دافعي الضرائب السويسريين "لتمويل الإرهاب بشكل غير مباشر" على حد قولهم.

ويدين الحزب أيضا أن "المهاجرين العرب في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك سويسرا، يهتفون للمذبحة التي تعرض لها الأطفال والمراهقين والنساء والرجال اليهود في أعقاب الإرهاب الهمجي الذي تعرض له السكان المدنيين في إسرائيل".

ويشغل حزب اتحاد الوسط الديمقراطي أكثر من ربع مقاعد البرلمان ولديه أيضا ستة مقاعد من أصل 46 في مجلس الشيوخ. ومن بين الوزراء السبعة في الحكومة، هناك اثنان يمثلان الحزب.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت فصائل فلسطينية

عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما

أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على

آليات إسرائيلية.

ودخلت

عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1537 فلسطينيا وجرح 6612 آخرين في غزة، ومقتل 32 وجرح 600 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت

وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بارتفاع

حصيلة

القتلى الإسرائيليين

خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1400 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.