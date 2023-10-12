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الاتحاد الأوروبى يحقق فى امتثال إكس لقواعد المحتوى الرقمى بدول التكتل

10/12/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) باشرت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع منصة "إكس" لرؤية ما إذا كانت تمتثل لقواعد التقنيات الحديثة التي فرضها الاتحاد الأوروبي في ما يخص المحتوى غير القانوني والضار.

يشار إلى أن التحقيق الذي فتحته
المفوضية
مع منصة التواصل الاجتماعي، والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، جاء عقب انتشار معلومات "مضللة" على منصتها بعد هجوم (طوفان الأقصى) على إسرائيل.

وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها طلبت رسميا من "إكس" (تويتر سابقا) تقديم معلومات وفقا لقانون الخدمات الرقمية.

وأشارت المفوضية في بيان إلى أن "إكس بحاجة إلى تقديم المعلومات المطلوبة لهيئات المفوضية بحلول 18 أكتوبر 2023 في أسئلة متعلقة بتفعيل بروتوكول الاستجابة للطوارئ في إكس وتشغيله وبحلول 31 أكتوبر 2023 في ما يتعلق بالبقية".

بدوره، رد رجل الأعمال الأمريكي ماسك على رسالة المفوض الأوروبي تيري بريتون المتعلقة بالمعلومات المضللة، حول
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
طالبا منه توضيح الانتهاكات والإشارة إليها.

وردّ ماسك عبر حسابه الرسمي في "إكس" على المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: "سياستنا تقوم على أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج يدعمه الاتحاد الأوروبي حسب معرفتي، يرجى إدراج الانتهاكات التي تشير إليها في موقع "X" (إكس) حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها".







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