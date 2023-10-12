منتخب مصر يواجه كاب فيردى لأول مرة فى التاريخ بكأس الأمم الأفريقية

ولم يسبق لمصر أن واجهت منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردى) من قبل، وستكون مواجهة دور المجموعات هي الأول في تاريخهما.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

وجاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر ( كاب فيردى ) ، موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا.­­­

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.