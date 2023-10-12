منتخب مصر يواجه كاب فيردى لأول مرة فى التاريخ بكأس الأمم الأفريقية

(MENAFN
- Youm7) أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 ، التى سوف تقام بكوت إيفوار مطلع العام القادم، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية، بجانب منتخبات غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.
ولم يسبق لمصر أن واجهت منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردى) من قبل، وستكون مواجهة دور المجموعات هي الأول في تاريخهما.
وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.
وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.
وجاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي:
المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر ( كاب فيردى ) ، موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا.
المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.
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