كولر يتراجع عن خوض وديات بالأهلى بسبب الغيابات الكثيرة

(MENAFN
- Youm7) تراجع الجهاز الفني للأهلي عن فكرة إقامة مبارايات ودية للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية سواء بالنسبة للاعبين المصريين أو الأجانب .
كما يخشى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من تعرض أي لاعب للإصابة خلال الوديات لذا سيكتفي بالتدريبات اليومية عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف مساء الأحد الماضي في الدوري.
ويتدرب الفريق على ملعب التتش وسيتم تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين لحين إكتمال القوة الضاربة بعودة الدوليين قبل سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا يوم 20 الشهر نفسه في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
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