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كولر يتراجع عن خوض وديات بالأهلى بسبب الغيابات الكثيرة

10/12/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) تراجع الجهاز الفني للأهلي عن فكرة إقامة مبارايات ودية للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية سواء بالنسبة للاعبين المصريين أو الأجانب .



كما يخشى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من تعرض أي لاعب للإصابة خلال الوديات لذا سيكتفي بالتدريبات اليومية عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف مساء الأحد الماضي في الدوري.



ويتدرب الفريق على ملعب التتش وسيتم تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين لحين إكتمال القوة الضاربة بعودة الدوليين قبل سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا يوم 20 الشهر نفسه في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.












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