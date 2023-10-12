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اليوم.. منتخب الناشئات يواجه ساو تومى فى إياب تصفيات أفريقيا

10/12/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت عشرين عاما تحت قيادة محمد كمال، نظيره ساو تومي، على استاد الإسكندرية عصر اليوم الجمعة، في إياب في الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم كولومبيا 2024.



ويلاقي المنتخب الوطني لناشئات كرة القدم الفائز من مواجهتي الكونغو برازفيل وناميبيا في الدور الثاني، وكان منتخبنا نجح في إنهاء مباراة الذهاب، في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، لصالحه بسبعة أهداف نظيفة في مباراة تسيدها منتخبنا الوطني من البداية للنهاية.



وشهد المباراة سيطرة تامة من قبل منتخبنا، ترجمت بإحراز هدفين لمصر، في الشوط الأول عن طريق الثنائي نور عبد الواحد السيد وجوي عماد، لينهى منتخبنا الوطني الشوط الأول من المباراة لصالحه، ثم عاودت جوي عماد التهديف مطلع الشوط الثاني وإحراز الهدف الثاني لها، ثم أدركت مايا إيهاب هدفين، وكلا من حبيبة عصام ونورا خالد هدف.



وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم منتخب مصر للناشئات قبل مواجهة ساو تومي، المنتظرة في إياب التصفيات الأفريقية، وشهد الاجتماع حضور دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد كمال، المدير الفني للمنتخب.



ويشارك منتخبنا الوطني للمرة الثانية تواليا في التصفيات، بعد المشاركة النسخة الماضية وتوديعها، بعد الخسارة من الكونغو ذهابا وإيابا.












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