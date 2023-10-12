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الأهلى يحدد خطة تدعيم الدفاع خلال الشتاء بعد رحلة كولر فى الغردقة

10/12/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) يبحث مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية الحلول المُقترحة لتدعيم الفريق في عدة مراكز ويأتي في مقدمتها ، تدعيم خط الدفاع حيث إقترح البعض في القلعة الحمراء التعاقد مع أحد المدافعين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في ظل معاناة خط الدفاع من الإصابات المتتالية التي تضرب لاعبيه بشكل مُتكرر وحرمته من أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية في مقدمتهم ، محمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.



ويناقش مسئولو الأهلي مع كولر عقب إنتهاء إجازته التي يقضيها حالياً في الغردقة الحلول التي تم طرحها مؤخراً بشأن تدعيم الدفاع ومنها التعاقد مع أسامة جلال مدافع بيراميدز أو إعادة محمد مغربي المُعار لنادي سموحة، أوالإستعانة بأحد المدافعين الشباب الذين يتدربوا مع الفريق الأول وأبرزهم عبد الرحمن رشدان ومعتز محمد.



ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة خاصة مع مسئولو الأهلي لبحث أفضل الحلول لحل أزمة الدفاع عقب عودة المدرب السويسري من الغردقة التى سافر إليها عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي 3-1.
















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