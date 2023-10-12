الأهلى يحدد خطة تدعيم الدفاع خلال الشتاء بعد رحلة كولر فى الغردقة

(MENAFN
- Youm7) يبحث مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية الحلول المُقترحة لتدعيم الفريق في عدة مراكز ويأتي في مقدمتها ، تدعيم خط الدفاع حيث إقترح البعض في القلعة الحمراء التعاقد مع أحد المدافعين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في ظل معاناة خط الدفاع من الإصابات المتتالية التي تضرب لاعبيه بشكل مُتكرر وحرمته من أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية في مقدمتهم ، محمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.
ويناقش مسئولو الأهلي مع كولر عقب إنتهاء إجازته التي يقضيها حالياً في الغردقة الحلول التي تم طرحها مؤخراً بشأن تدعيم الدفاع ومنها التعاقد مع أسامة جلال مدافع بيراميدز أو إعادة محمد مغربي المُعار لنادي سموحة، أوالإستعانة بأحد المدافعين الشباب الذين يتدربوا مع الفريق الأول وأبرزهم عبد الرحمن رشدان ومعتز محمد.
ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة خاصة مع مسئولو الأهلي لبحث أفضل الحلول لحل أزمة الدفاع عقب عودة المدرب السويسري من الغردقة التى سافر إليها عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي 3-1.
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