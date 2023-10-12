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وزير الخارجية التركي يزور مصر غدا لبحث تطورات المنطقة

10/12/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 12 - 10 (كونا) -- يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم غد الجمعة إلى مصر في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظيره المصري سامح شكري العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الخميس أن زيارة فيدان تأتي تلبية لدعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري وتستمر يومين.
وأضافت أن الوزيرين سيبحثان جميع جوانب العلاقات التركية - المصرية وسيتبادلان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية.( النهاية)

ط ا / ه س ص



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