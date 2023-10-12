وزير الخارجية التركي يزور مصر غدا لبحث تطورات المنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 12 - 10 (كونا) -- يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم غد الجمعة إلى مصر في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظيره المصري سامح شكري العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الخميس أن زيارة فيدان تأتي تلبية لدعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري وتستمر يومين.
وأضافت أن الوزيرين سيبحثان جميع جوانب العلاقات التركية - المصرية وسيتبادلان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية.( النهاية)
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