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وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي الحرب في غزة

10/12/2023 11:24:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني في اتصال هاتفي اليوم الخميس الحرب في قطاع غزة والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان له أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال رفض المملكة استهداف المدنيين "بأي شكل" مشددا على أهمية "احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة".
وشدد الوزير بن فرحان على تكاتف الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية "وإيجاد حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق مع أهمية تجنب المزيد من التصعيد والعنف". (النهاية)

ع س ط / س ع م


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