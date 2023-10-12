وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي الحرب في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني في اتصال هاتفي اليوم الخميس الحرب في قطاع غزة والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان له أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال رفض المملكة استهداف المدنيين "بأي شكل" مشددا على أهمية "احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة".
وشدد الوزير بن فرحان على تكاتف الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية "وإيجاد حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق مع أهمية تجنب المزيد من التصعيد والعنف". (النهاية)
ع س ط / س ع م
MENAFN12102023000071011013ID1107235146
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.