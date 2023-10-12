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الامارات تنفي المزاعم عن وصول سرب طائرات عسكرية أمريكية الى قاعدة الظفرة لدعم الاحتلال الاسرائيلي

10/12/2023 11:24:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 12 - 10 (كونا) - نفت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس صحة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية الاماراتية لتقديم الدعم إلى الاحتلال الاسرائيلي.
وأكدت وزارة الدفاع الاماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
واضافت ان وجود هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقا منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا.(النهاية)

س خ م




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