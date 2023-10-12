الامارات تنفي المزاعم عن وصول سرب طائرات عسكرية أمريكية الى قاعدة الظفرة لدعم الاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 12 - 10 (كونا) - نفت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس صحة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية الاماراتية لتقديم الدعم إلى الاحتلال الاسرائيلي.
وأكدت وزارة الدفاع الاماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
واضافت ان وجود هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقا منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا.(النهاية)
س خ م
MENAFN12102023000071011013ID1107235143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.