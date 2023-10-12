الرئيس التركي: الهجمات الإسرائيلية على غزة مجزرة لا يمكن تفسيرها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 12 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى حد المجزرة بحق الشعب الفلسطيني ولا يمكن إيجاد تفسير لها بأي شكل.
وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام ملتقى وقف الشباب التركي بالعاصمة أنقرة "لا يمكن بأي شكل من الأشكال تفسير الهجمات على إخواني في غزة التي وصلت إلى حد المجزرة".
وأشار إلى أنه أجرى في الأيام الثلاثة الماضية اتصالات مع قادة المنطقة والعالم بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
كما نوه أردوغان إلى أنه بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إرسال المساعدات الإنسانية لغزة وقصف إسرائيل معبر رفح وأيضا بحث التطورات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقال: "لا مياه ولا خبز ولا غذاء في غزة كل هذا يتعارض مع إعلان حقوق الإنسان فأين الغرب؟ هل هناك إجراء اتخذوه بهذا الصدد؟ وحتى هذا غير موجود".
وحذر الرئيس التركي من أن العنف المفرط سيولد عنفا ومزيدا من الألم والدمار والاضطرابات قائلا: "وهذا ما يحدث في غزة".
وأضاف: "قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن مليونين من سكان غزة الذين يعيشون في مساحة 360 كيلومترا مربعا ليس إنسانيا ولا مكان له في قانون الحرب".
وأوضح الرئيس التركي أن الدول تختلف عن التنظيمات قائلا "الدول ملزمة بالامتثال لقوانين الحرب وحقوق الإنسان ونحن نرى أن هذا الخط بدأ يختفي تدريجيا".
وتساءل عن الهدف من وراء إرسال الولايات المتحدة لحاملة طائراتها وعن قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.
وقال: "كل خطوة لا تخدم السلام هي دعم للحرب ونحن لا نريد لهذه الحرب أن تمتد أكثر ولا قدر الله أن تنتشر في المنطقة".
ودعا الرئيس التركي الدول لعدم زيادة لهيب نيران الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائلا: "لا نريد للصراع أن يمتد في منطقتنا. وندعو القوى الفاعلة في المنطقة للعمل على خفض التوتر بدلا من دعم أحد الأطراف بطريقة عمياء".
وتحدث أردوغان عن الموقع الجيوسياسي لتركيا والاضطرابات والمخاض العسير الذي تمر به مؤخرا مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت يومها الـ 595 و"الإخوة السوريون يتوقون منذ 12 عاما للسلام والاستقرار والهدوء" سواء في داخل البلاد أو خارجها.
وأكد أن تركيا تتأثر بكل الاضطرابات التي تحيط بها و"تعمل بجد من أجل وقف أي ظلم يقع في أي مكان وتسعى لأن تكون بلسما لأي جرح ينزف".
في سياق متصل أدان البرلمان التركي الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة داعيا الجانبين إلى بدء محادثات لتحقيق السلام الدائم.
جاء ذلك في بيان مشترك الخميس وقعته 6 أحزاب سياسية في البرلمان التركي بشأن العدوان الأخير على غزة.
وقال البيان: "ندين كافة الهجمات التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين في غزة وندعو فلسطين وإسرائيل لبدء محادثات لتحقيق السلام الدائم".
وأدان أساليب "العقاب الجماعي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والتي تعمق المأساة الإنسانية التي لا تنتهي في غزة.
ودعا البرلمان التركي جميع الأطراف إلى الاعتدال والحكمة في إطار رؤية "السلام والأمن والاستقرار" حتى لا يؤدي التوتر إلى نتائج لا يمكن تصحيحها.
كما طالب البيان بضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وتجنب الممارسات التي ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".
وأشار إلى أن احتمال انتشار الأزمة إلى مناطق أخرى يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد على ضرورة إنهاء ممارسات الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت والتوصل إلى السلام العادل.
وطالب البيان المجتمع الدولي برمته وخصوصا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل الآن مسؤولية توجيه الأطراف إلى حل عادل على أساس رؤية حل الدولتين دون أي تأخير.( النهاية)
ط ا / ه س ص
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