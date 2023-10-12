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الرئيس التركي: الهجمات الإسرائيلية على غزة مجزرة لا يمكن تفسيرها

10/12/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 12 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى حد المجزرة بحق الشعب الفلسطيني ولا يمكن إيجاد تفسير لها بأي شكل.
وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام ملتقى وقف الشباب التركي بالعاصمة أنقرة "لا يمكن بأي شكل من الأشكال تفسير الهجمات على إخواني في غزة التي وصلت إلى حد المجزرة".
وأشار إلى أنه أجرى في الأيام الثلاثة الماضية اتصالات مع قادة المنطقة والعالم بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
كما نوه أردوغان إلى أنه بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إرسال المساعدات الإنسانية لغزة وقصف إسرائيل معبر رفح وأيضا بحث التطورات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقال: "لا مياه ولا خبز ولا غذاء في غزة كل هذا يتعارض مع إعلان حقوق الإنسان فأين الغرب؟ هل هناك إجراء اتخذوه بهذا الصدد؟ وحتى هذا غير موجود".
وحذر الرئيس التركي من أن العنف المفرط سيولد عنفا ومزيدا من الألم والدمار والاضطرابات قائلا: "وهذا ما يحدث في غزة".
وأضاف: "قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن مليونين من سكان غزة الذين يعيشون في مساحة 360 كيلومترا مربعا ليس إنسانيا ولا مكان له في قانون الحرب".
وأوضح الرئيس التركي أن الدول تختلف عن التنظيمات قائلا "الدول ملزمة بالامتثال لقوانين الحرب وحقوق الإنسان ونحن نرى أن هذا الخط بدأ يختفي تدريجيا".
وتساءل عن الهدف من وراء إرسال الولايات المتحدة لحاملة طائراتها وعن قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.
وقال: "كل خطوة لا تخدم السلام هي دعم للحرب ونحن لا نريد لهذه الحرب أن تمتد أكثر ولا قدر الله أن تنتشر في المنطقة".
ودعا الرئيس التركي الدول لعدم زيادة لهيب نيران الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائلا: "لا نريد للصراع أن يمتد في منطقتنا. وندعو القوى الفاعلة في المنطقة للعمل على خفض التوتر بدلا من دعم أحد الأطراف بطريقة عمياء".
وتحدث أردوغان عن الموقع الجيوسياسي لتركيا والاضطرابات والمخاض العسير الذي تمر به مؤخرا مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت يومها الـ 595 و"الإخوة السوريون يتوقون منذ 12 عاما للسلام والاستقرار والهدوء" سواء في داخل البلاد أو خارجها.
وأكد أن تركيا تتأثر بكل الاضطرابات التي تحيط بها و"تعمل بجد من أجل وقف أي ظلم يقع في أي مكان وتسعى لأن تكون بلسما لأي جرح ينزف".
في سياق متصل أدان البرلمان التركي الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة داعيا الجانبين إلى بدء محادثات لتحقيق السلام الدائم.
جاء ذلك في بيان مشترك الخميس وقعته 6 أحزاب سياسية في البرلمان التركي بشأن العدوان الأخير على غزة.
وقال البيان: "ندين كافة الهجمات التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين في غزة وندعو فلسطين وإسرائيل لبدء محادثات لتحقيق السلام الدائم".
وأدان أساليب "العقاب الجماعي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والتي تعمق المأساة الإنسانية التي لا تنتهي في غزة.
ودعا البرلمان التركي جميع الأطراف إلى الاعتدال والحكمة في إطار رؤية "السلام والأمن والاستقرار" حتى لا يؤدي التوتر إلى نتائج لا يمكن تصحيحها.
كما طالب البيان بضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وتجنب الممارسات التي ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".
وأشار إلى أن احتمال انتشار الأزمة إلى مناطق أخرى يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد على ضرورة إنهاء ممارسات الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت والتوصل إلى السلام العادل.
وطالب البيان المجتمع الدولي برمته وخصوصا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل الآن مسؤولية توجيه الأطراف إلى حل عادل على أساس رؤية حل الدولتين دون أي تأخير.( النهاية)

ط ا / ه س ص



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