Friday, 13 October 2023 06:55 GMT

(الرئاسي) اليمني يتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة

10/12/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 10 (كونا) -- أعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع للمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وبحضور جميع أعضائه لمناقشة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
واوضحت ان المجلس بحث مساعي الوساطة السعودية - العمانية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.(النهاية) س ن ص / س ع م

MENAFN12102023000071011013ID1107235141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث