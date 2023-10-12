(الرئاسي) اليمني يتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 10 (كونا) -- أعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع للمجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وبحضور جميع أعضائه لمناقشة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
واوضحت ان المجلس بحث مساعي الوساطة السعودية - العمانية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.(النهاية) س ن ص / س ع م
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