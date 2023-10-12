موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب الكويت للجودو يتوجه إلى مدينة ملقا الإسبانية لإقامة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام استعداد لبطولة (جراند سلام) المقررة في أبوظبي نهاية شهر أكتوبر الجاري و(أولمبياد باريس 2024).
أبوظبي - ممثل الكويت بالمؤتمر الخليجي للتراث يؤكد حرص الكويت على الحفاظ على هويتها الثقافية وحمايتها.
القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل مؤكدا ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري.
واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر وقطر والإمارات خلال الأيام المقبلة ضمن جولة إقليمية لإنهاء القتال في قطاع غزة الفلسطيني.
بروكسل - متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يقول إن هناك توافقا في وجهات النظر بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع المأساوي الحالي في غزة ويدعوان إلى ضبط النفس والهدوء.(النهاية) ه س ص
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