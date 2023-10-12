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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

10/12/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب الكويت للجودو يتوجه إلى مدينة ملقا الإسبانية لإقامة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام استعداد لبطولة (جراند سلام) المقررة في أبوظبي نهاية شهر أكتوبر الجاري و(أولمبياد باريس 2024).
أبوظبي - ممثل الكويت بالمؤتمر الخليجي للتراث يؤكد حرص الكويت على الحفاظ على هويتها الثقافية وحمايتها.
القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل مؤكدا ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري.
واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر وقطر والإمارات خلال الأيام المقبلة ضمن جولة إقليمية لإنهاء القتال في قطاع غزة الفلسطيني.
بروكسل - متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يقول إن هناك توافقا في وجهات النظر بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع المأساوي الحالي في غزة ويدعوان إلى ضبط النفس والهدوء.(النهاية) ه س ص

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