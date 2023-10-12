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رئيس اتحاد مصارف الكويت: حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين فرصة لإبراز قوة الاقتصاد الكويتي

10/12/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش - 12 - 10 (كونا) -- قال رئيس اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح اليوم الخميس إن حضور البنوك الكويتية فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فرصة لإبراز قوة الاقتصاد الكويتي وتطور نظامه المالي والمصرفي عربيا وعالميا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ أحمد الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حفل نظمه اتحاد مصارف الكويت للبنوك الكويتية المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين المقامة حاليا في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وفود من 190 دولة بينها وفد الكويت.
ولفت إلى أن الحفل شكل أيضا مناسبة لالتقاء مصرفيي الكويت بنظرائهم من مختلف انحاء العالم الذين حضروا الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين من أجل التعارف وتبادل الخبرات وبحث امكانيات التعاون في المجال المالي والمصرفي في إطار حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور في مثل هذه المحافل المالية الدولية المهمة.
من جانبه قال الرئيس التتفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبد الوهاب الرشود في تصريح آخر ل(كونا) "إن حضورنا في هذا الحفل إنما يأتي من جهة حرصنا على المشاركة في الفعاليات المالية والاقتصادية المهمة مثل الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين".
ولفت في هذا السياق إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تعتبر منصة لإبراز أهمية صناعة التمويل الاسلامي والشمول المالي الذي يحظى بثقة كبيرة من قبل الهيئات الدولية والبنوك العالمية بالإضافة الى كونه فرصة للاطلاع على مختلف التطورات والتحديات التي تعرفها الصناعة المالية والمصرفية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم ل(كونا) على أهمية هذا الحفل الذي يأتي تزامنا مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارها مناسبة لالتقاء رؤساء البنوك والمصارف الكويتية بنظرائهم في مختلف دول العالم.
وأضاف "حضورنا في مثل هذه المؤتمرات الدولية يأتي من أجل الاطلاع على مختلف التطورات في مجال القطاع المالي والتمويل الدولي وكذلك التحديات المطروحة في هذا الشأن خاصة في ظل سياق دولي موسوم بعدم اليقين نتيجة توالي أزمات إقليمية ودولية مؤثرة في النظام المالي والاقتصادي الدولي".
حضر الحفل وزير المالية الكويتي فهد الجار الله والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وسفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا ورؤساء البنوك الكويتية بالإضافة إلى وزراء ومحافظي البنوك المركزية من عدة دول فضلا عن شخصيات مصرفية واقتصادية عربية وأجنبية.
وتشارك الكويت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوفد يرأسه وزير المالية فهد الجار الله ويضم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر ورئيس اتحاد مصارف الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح وقياديين بقطاعات المال والاعمال والاقتصاد. (النهاية)

م ر ي / ه س ص



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