رئيس اتحاد مصارف الكويت: حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين فرصة لإبراز قوة الاقتصاد الكويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش - 12 - 10 (كونا) -- قال رئيس اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح اليوم الخميس إن حضور البنوك الكويتية فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فرصة لإبراز قوة الاقتصاد الكويتي وتطور نظامه المالي والمصرفي عربيا وعالميا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ أحمد الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حفل نظمه اتحاد مصارف الكويت للبنوك الكويتية المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين المقامة حاليا في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وفود من 190 دولة بينها وفد الكويت.
ولفت إلى أن الحفل شكل أيضا مناسبة لالتقاء مصرفيي الكويت بنظرائهم من مختلف انحاء العالم الذين حضروا الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين من أجل التعارف وتبادل الخبرات وبحث امكانيات التعاون في المجال المالي والمصرفي في إطار حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور في مثل هذه المحافل المالية الدولية المهمة.
من جانبه قال الرئيس التتفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبد الوهاب الرشود في تصريح آخر ل(كونا) "إن حضورنا في هذا الحفل إنما يأتي من جهة حرصنا على المشاركة في الفعاليات المالية والاقتصادية المهمة مثل الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين".
ولفت في هذا السياق إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تعتبر منصة لإبراز أهمية صناعة التمويل الاسلامي والشمول المالي الذي يحظى بثقة كبيرة من قبل الهيئات الدولية والبنوك العالمية بالإضافة الى كونه فرصة للاطلاع على مختلف التطورات والتحديات التي تعرفها الصناعة المالية والمصرفية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم ل(كونا) على أهمية هذا الحفل الذي يأتي تزامنا مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارها مناسبة لالتقاء رؤساء البنوك والمصارف الكويتية بنظرائهم في مختلف دول العالم.
وأضاف "حضورنا في مثل هذه المؤتمرات الدولية يأتي من أجل الاطلاع على مختلف التطورات في مجال القطاع المالي والتمويل الدولي وكذلك التحديات المطروحة في هذا الشأن خاصة في ظل سياق دولي موسوم بعدم اليقين نتيجة توالي أزمات إقليمية ودولية مؤثرة في النظام المالي والاقتصادي الدولي".
حضر الحفل وزير المالية الكويتي فهد الجار الله والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وسفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا ورؤساء البنوك الكويتية بالإضافة إلى وزراء ومحافظي البنوك المركزية من عدة دول فضلا عن شخصيات مصرفية واقتصادية عربية وأجنبية.
وتشارك الكويت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوفد يرأسه وزير المالية فهد الجار الله ويضم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر ورئيس اتحاد مصارف الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح وقياديين بقطاعات المال والاعمال والاقتصاد. (النهاية)
م ر ي / ه س ص
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