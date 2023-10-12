المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره المصري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- خسر المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 عاما لكرة القدم، أمام نظيره المصري، مساء اليوم الخميس.
وخسر المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية أقيمت في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان المقبل، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب والمباراة الودية في مصر، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
13/10/2023 00:00:40
MENAFN12102023000117011021ID1107235138
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