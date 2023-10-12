المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره المصري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- خسر المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 عاما لكرة القدم، أمام نظيره المصري، مساء اليوم الخميس.

وخسر المنتخب في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية أقيمت في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية في نيسان المقبل، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأتي المعسكر التدريبي للمنتخب والمباراة الودية في مصر، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

13/10/2023 00:00:40