حفل ختام مهرجان نوادى المسرح الأحد المقبل

MENAFN - Youm7) تختتم فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ30 الأحد المقبل 15 أكتوبر، ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات وتوزيع الجوائز، وذلك بمسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وكانت قد انطلقت فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ30، والتي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الفترة من 30 من سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل، وحملت الدورة اسم المسرحى الكبير محمد أبو العلا السلامونى.

شارك فى فعاليات مهرجان ختام نوادى المسرح، 27 عرضا مسرحيا، بمعدل عرضين يوميا، وضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، والدكتور صبحي السيد، والمخرج ناصر عبد المنعم، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مديرا ومقررا.

كما أقيمت ورش مجانية طوال أيام المهرجان عن الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح، البنية الدرامية المغايرة في عروض نوادى المسرح نصا وصورة، وقدم تلك الورش مجموعة من المدربين المتخصصين الكبار منهم دكتور حازم شبل، المؤلف سعيد حجاج، المخرج السعيد منسي، المؤلف سامح عثمان، المخرج شاذلى فرح.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير.