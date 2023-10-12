Friday, 13 October 2023 06:54 GMT

إيرينا شايك فى أول ظهور بعد ارتباط برادلى كوبر وجيجى حديد

10/12/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Youm7) ما ان تم الكشف عن علاقة برادلى كوبر وجيجى حديد حتى تساءل الكثيرون حول مشاعر صديقته السابقة ايرينا شايك ووالدة ابنته ليا، خاصة أنها وفى كل مرة منذ انفصالهما لم تتوقف الأحاديث حول إمكانية عودتهما خاصة مع سفرهما الدائم سوياً وعدم قطع علاقتهما أبداً.



شايك وبنتها ليا


ايرينا شايك بدورها بدا عليها عدم الاكتراث في أول ظهور علنى بعد علاقة برادلى وجيجى مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرها وهي تبتسم أثناء سيرها بشوارع نيويورك وهي برفقة ابنتها ليا من برادلى كوبر، هو ما يعتبر رسالة منها غير مباشرة تعنى عدم ممانعتهما بتلك العلاقة.



ايرينا وابنتها


وكانت عدسات المصورين
رصدت
برادلى كوبر
وجيجى حديد يوم الاثنين الماضى، وذلك أثناء استقلالهما السيارة سوياً، مثلما ظهر في الصور التي رصدتهما، وهما في شوارع مدينة نيويورك بحسب صحيفة الديلى ميل، وهو ما أكد علاقتهما بعدما ظهرا للمرة الأولى للعيان في وقت سابق من بداية الأسبوع الجارى.

وذلك بعدما عاشت عارضة الأزياء جيجي حديد قصة حب قصيرة مع النجم ليوناردو دي كابريو، قبل أن ينفصلا ويقال أن السبب يعود إلى رفض جيجي طريقة حياة ليوناردو وخروجاته مع أصدقائه الدائمة ورحلاته الترفيهية، ولكن يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة استطاعت تخطى قصة حبها مع النجم العالمى، ودخلت في قصة حب جديدة مع صديقه النجم برادلي كوبر، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.








MENAFN12102023000132011024ID1107235135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث