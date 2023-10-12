إيرينا شايك فى أول ظهور بعد ارتباط برادلى كوبر وجيجى حديد

MENAFN - Youm7) ما ان تم الكشف عن علاقة برادلى كوبر وجيجى حديد حتى تساءل الكثيرون حول مشاعر صديقته السابقة ايرينا شايك ووالدة ابنته ليا، خاصة أنها وفى كل مرة منذ انفصالهما لم تتوقف الأحاديث حول إمكانية عودتهما خاصة مع سفرهما الدائم سوياً وعدم قطع علاقتهما أبداً.





شايك وبنتها ليا





ايرينا شايك بدورها بدا عليها عدم الاكتراث في أول ظهور علنى بعد علاقة برادلى وجيجى مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرها وهي تبتسم أثناء سيرها بشوارع نيويورك وهي برفقة ابنتها ليا من برادلى كوبر، هو ما يعتبر رسالة منها غير مباشرة تعنى عدم ممانعتهما بتلك العلاقة.





ايرينا وابنتها





وكانت عدسات المصورين

رصدت

برادلى كوبر

وجيجى حديد يوم الاثنين الماضى، وذلك أثناء استقلالهما السيارة سوياً، مثلما ظهر في الصور التي رصدتهما، وهما في شوارع مدينة نيويورك بحسب صحيفة الديلى ميل، وهو ما أكد علاقتهما بعدما ظهرا للمرة الأولى للعيان في وقت سابق من بداية الأسبوع الجارى.

وذلك بعدما عاشت عارضة الأزياء جيجي حديد قصة حب قصيرة مع النجم ليوناردو دي كابريو، قبل أن ينفصلا ويقال أن السبب يعود إلى رفض جيجي طريقة حياة ليوناردو وخروجاته مع أصدقائه الدائمة ورحلاته الترفيهية، ولكن يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة استطاعت تخطى قصة حبها مع النجم العالمى، ودخلت في قصة حب جديدة مع صديقه النجم برادلي كوبر، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



