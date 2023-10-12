إيرينا شايك فى أول ظهور بعد ارتباط برادلى كوبر وجيجى حديد

(MENAFN
- Youm7) ما ان تم الكشف عن علاقة برادلى كوبر وجيجى حديد حتى تساءل الكثيرون حول مشاعر صديقته السابقة ايرينا شايك ووالدة ابنته ليا، خاصة أنها وفى كل مرة منذ انفصالهما لم تتوقف الأحاديث حول إمكانية عودتهما خاصة مع سفرهما الدائم سوياً وعدم قطع علاقتهما أبداً.
شايك وبنتها ليا
ايرينا شايك بدورها بدا عليها عدم الاكتراث في أول ظهور علنى بعد علاقة برادلى وجيجى مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرها وهي تبتسم أثناء سيرها بشوارع نيويورك وهي برفقة ابنتها ليا من برادلى كوبر، هو ما يعتبر رسالة منها غير مباشرة تعنى عدم ممانعتهما بتلك العلاقة.
ايرينا وابنتها
وكانت عدسات المصورين
رصدت
برادلى كوبر
وجيجى حديد يوم الاثنين الماضى، وذلك أثناء استقلالهما السيارة سوياً، مثلما ظهر في الصور التي رصدتهما، وهما في شوارع مدينة نيويورك بحسب صحيفة الديلى ميل، وهو ما أكد علاقتهما بعدما ظهرا للمرة الأولى للعيان في وقت سابق من بداية الأسبوع الجارى.
وذلك بعدما عاشت عارضة الأزياء جيجي حديد قصة حب قصيرة مع النجم ليوناردو دي كابريو، قبل أن ينفصلا ويقال أن السبب يعود إلى رفض جيجي طريقة حياة ليوناردو وخروجاته مع أصدقائه الدائمة ورحلاته الترفيهية، ولكن يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة استطاعت تخطى قصة حبها مع النجم العالمى، ودخلت في قصة حب جديدة مع صديقه النجم برادلي كوبر، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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