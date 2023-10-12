كريستيان بيل بصحبة ابنه على الاسكوتر X نزهة داخل نيويورك

MENAFN - Youm7) رصدت أعين المصورين النجم الشهير كريستيان بيل ، خلال نزهته مع ابنه جوزيف البالغ من العمر 9 سنوات في نيويورك يوم الأربعاء، كما ظهر وهويستمتع بهوايته الممثلة في ركوب الاسكوتر.

بيل وابنه





وكان حرص نجم هوليوود

كريستيان بيل

على إحضار زوجته سيبي بلازيك لتكون بصحبته خلال العرض الأول لفيلم

The Pale Blue Eye

في لوس أنجلوس مؤخراً، وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل الذى رصد إطلالة الثنائى.





كريستيان بيل





وتعتبر آخر أعمال كريستيان بيل هو فيلم

Amsterdam BOMBING تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

Amsterdam BOMBING تدور أحداثه حول طبيب وممرضة ومحامي هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه

Joy 2015

، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.