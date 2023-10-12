كريستيان بيل بصحبة ابنه على الاسكوتر X نزهة داخل نيويورك

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- Youm7) رصدت أعين المصورين النجم الشهير كريستيان بيل ، خلال نزهته مع ابنه جوزيف البالغ من العمر 9 سنوات في نيويورك يوم الأربعاء، كما ظهر وهويستمتع بهوايته الممثلة في ركوب الاسكوتر.
بيل وابنه
وكان حرص نجم هوليوود
كريستيان بيل
على إحضار زوجته سيبي بلازيك لتكون بصحبته خلال العرض الأول لفيلم
The Pale Blue Eye
في لوس أنجلوس مؤخراً، وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل الذى رصد إطلالة الثنائى.
كريستيان بيل
وتعتبر آخر أعمال كريستيان بيل هو فيلم
Amsterdam BOMBING تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.
Amsterdam BOMBING تدور أحداثه حول طبيب وممرضة ومحامي هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه
Joy 2015
، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.
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