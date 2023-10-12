16عاما على عرض أفلام الأولة فى الغرام وأحلام حقيقية والحب كده

(MENAFN
- Youm7) يمر اليوم الجمعة، 16 عاما على 3 أفلام تم عرضهم يوم 13 أكتوبر 2007 فى السينمات و مازالت الأفلام تتمتع بقبول من قبل الجمهور و يشاهدونها فور عرضها فى التلفزيون كأنهم يشاهدونها لأول مرة فى السينما.
وفيلم الحب كده بطولة حمادة هلال ودرة ومنة عرفة، قصة طارق الأمير وإخراج أكرم فريد.
تدور أحداث الفيلم حول شاب لا يحب الأطفال ويقابل فتاة ويحبها، ولكنه يكتشف أنها أرملة وتعول ولداً وبنتاً، وتطلب منه حبيبته أن يسافر مع الطفلين إلى الصعيد، ولكن لأنهما طفلان مشاغبان، يورطانه فى العديد من المشاكل، مما يؤدى إلى أن يفوته ميعاد الطائرة، ثم ميعاد القطار، فيضطر أن يسافر معهما بسيارته، مما يؤدى إلى حدوث العديد من المواقف الكوميدية.
وفيلم الأولة فى الغرام بطولة هانى سلامة ومنة شلبى ودرة وأحمد راتب وجميل راتب وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف الكاتب وحيد حامد، وإخراج محمد على.
تدور أحداث الفيلم حول شاب ثرى مستهتر ينحدر من أسرة ثرية، لكنه يبدد تلك الثروة على النساء حتى يسقط فى فخ الديون، كما يرفض عمه سداد الديون له، وبسبب تلك الديون يتم الحكم على هذا الشاب بالسجن، فيحاول الهروب مستعينا بإحدى موظفاته فى العمل فيلجأ لمنطقة شعبية ليكون تحت يد رجل قوى يتحكم فى سكان تلك المنطقة، وهناك يتم تهذيبه بشكل عنيف.
أما فيلم أحلام حقيقية"، بطولة
خالد صالح و حنان ترك وفتحى عبد الوهاب وداليا البحيرى وماجدة الخطيب، من تأليف محمد دياب وإخراج محمد جمعة.
MENAFN12102023000132011024ID1107235133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.