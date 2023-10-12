16عاما على عرض أفلام الأولة فى الغرام وأحلام حقيقية والحب كده

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الجمعة، 16 عاما على 3 أفلام تم عرضهم يوم 13 أكتوبر 2007 فى السينمات و مازالت الأفلام تتمتع بقبول من قبل الجمهور و يشاهدونها فور عرضها فى التلفزيون كأنهم يشاهدونها لأول مرة فى السينما.

وفيلم الحب كده بطولة حمادة هلال ودرة ومنة عرفة، قصة طارق الأمير وإخراج أكرم فريد.

تدور أحداث الفيلم حول شاب لا يحب الأطفال ويقابل فتاة ويحبها، ولكنه يكتشف أنها أرملة وتعول ولداً وبنتاً، وتطلب منه حبيبته أن يسافر مع الطفلين إلى الصعيد، ولكن لأنهما طفلان مشاغبان، يورطانه فى العديد من المشاكل، مما يؤدى إلى أن يفوته ميعاد الطائرة، ثم ميعاد القطار، فيضطر أن يسافر معهما بسيارته، مما يؤدى إلى حدوث العديد من المواقف الكوميدية.

وفيلم الأولة فى الغرام بطولة هانى سلامة ومنة شلبى ودرة وأحمد راتب وجميل راتب وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف الكاتب وحيد حامد، وإخراج محمد على.

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثرى مستهتر ينحدر من أسرة ثرية، لكنه يبدد تلك الثروة على النساء حتى يسقط فى فخ الديون، كما يرفض عمه سداد الديون له، وبسبب تلك الديون يتم الحكم على هذا الشاب بالسجن، فيحاول الهروب مستعينا بإحدى موظفاته فى العمل فيلجأ لمنطقة شعبية ليكون تحت يد رجل قوى يتحكم فى سكان تلك المنطقة، وهناك يتم تهذيبه بشكل عنيف.

أما فيلم أحلام حقيقية"، بطولة

خالد صالح و حنان ترك وفتحى عبد الوهاب وداليا البحيرى وماجدة الخطيب، من تأليف محمد دياب وإخراج محمد جمعة.