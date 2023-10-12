موضة السبعينيات تعود من جديد 2023.. منها الحواجب الكثيفة وظل الجفون اللامع

(MENAFN
- Youm7) عندما نتصفح ألبوم صور ذكريات أمهاتنا وجداتنا، قد لا نتوقع أننا يمكن أن يأتي اليوم لتكون الألوان الصريحة الزاهية واللمعة تعود من جديد للتزين والتألق بها، ففي الوقت الذي ظهرت في العديد من الموضات المختلفة والمتنوعة في الملابس والإكسسوارات ، فإن خبراء الموضة فاجأوا الجميع برجوع الألوان الجريئة والعديد من إطلالات المكياج المختلفة التي تعود للسبعينيات، فى السطور التالية نتعرف على
أبرز الإطلالات فن المكياج والذي يعتبر موضة 2023 خاصة في فصل الخريف، وذلك وفقًا لما نشره موقع "allure".
موضة السبعينات كحل أبيض والأيشادو الترابي
ظهر مؤخرا أستخدام الكحل الأبيض ، والذي كان موضة في فترة السبعينيات حتى أواخر الثمانينات، ولوضعه بطريقة صحيحة، بتحدد الزاوية الداخلية للعين لتوسيعها، أو خط الماء لفتحها أو قومي بإنشاء نقرة بيضاء للحصول على غمزة، وأيضاً الأيشادو الترابي "الماط" غير اللامع عاد من جديد لموضة خريف 2023.
الايشادو شفاه وردية ناعمة
في السبعينيات، كان اللون الوردي ناعما وحريريا وشبه هاديء، ومن كانت تستخدمه، كانت تشبة بالملائكه، وخصة لأنه كان يبرز جمال الوجه، ويعطي إطلالة طبيعية مميزة.
الحواجب الكثيفة
كانت الحواجب الكثيفة هي واحدة من أبرز الطرق التي كانت تعرف بها الفتيات والنساء في فترة السبعينات، وقد عادت تلك الموضة من جديدة، حتى أنه بعض الفتيات لم تكتف بعمل الميكروبلدنج فقط، بل تقوم أيضا بتركيب شعيرات صغير للحواجب.
الحواجب الكثيفة البشرة البرونزية
بحلول السبعينيات، كانت البشرة البرونزية اللامعه، واحدة من أكثر الطرق لإظهار التألق والتميز، وعلى الرغم من أنها تشبة البشرة المدبوغه إلا أنها تعطي الشعور بالرحه لمجرد التذكر بأنها منطلقة في البحر والصيف.
البشرة البرونزية الشفاه اللامعة
تعتبر الشفاه اللامعة من مميزات أي مكياج طول الوقت، وليس فقط في السبعينات أو حتى الأن، فهي وسيلة لإبراز نضارة وجمال الشفاة.
الايشادو اللامع أو "الديسكو"
إذا كنت تستخدم تلك الطريقة للتألق في السهرات والحفلات، فقد عادت تلك الموضة للاستخدام في أي وقت في اليوم، بإستخدام ظلال العيون الامع على الجفن بأكمله، ثم انتقل إلى الزوايا الخارجية للظل.
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