موضة السبعينيات تعود من جديد 2023.. منها الحواجب الكثيفة وظل الجفون اللامع

MENAFN - Youm7) عندما نتصفح ألبوم صور ذكريات أمهاتنا وجداتنا، قد لا نتوقع أننا يمكن أن يأتي اليوم لتكون الألوان الصريحة الزاهية واللمعة تعود من جديد للتزين والتألق بها، ففي الوقت الذي ظهرت في العديد من الموضات المختلفة والمتنوعة في الملابس والإكسسوارات ، فإن خبراء الموضة فاجأوا الجميع برجوع الألوان الجريئة والعديد من إطلالات المكياج المختلفة التي تعود للسبعينيات، فى السطور التالية نتعرف علىأبرز الإطلالات فن المكياج والذي يعتبر موضة 2023 خاصة في فصل الخريف، وذلك وفقًا لما نشره موقع "allure".

موضة السبعينات كحل أبيض والأيشادو الترابي

ظهر مؤخرا أستخدام الكحل الأبيض ، والذي كان موضة في فترة السبعينيات حتى أواخر الثمانينات، ولوضعه بطريقة صحيحة، بتحدد الزاوية الداخلية للعين لتوسيعها، أو خط الماء لفتحها أو قومي بإنشاء نقرة بيضاء للحصول على غمزة، وأيضاً الأيشادو الترابي "الماط" غير اللامع عاد من جديد لموضة خريف 2023.

الايشادو شفاه وردية ناعمة

في السبعينيات، كان اللون الوردي ناعما وحريريا وشبه هاديء، ومن كانت تستخدمه، كانت تشبة بالملائكه، وخصة لأنه كان يبرز جمال الوجه، ويعطي إطلالة طبيعية مميزة.

الحواجب الكثيفة

كانت الحواجب الكثيفة هي واحدة من أبرز الطرق التي كانت تعرف بها الفتيات والنساء في فترة السبعينات، وقد عادت تلك الموضة من جديدة، حتى أنه بعض الفتيات لم تكتف بعمل الميكروبلدنج فقط، بل تقوم أيضا بتركيب شعيرات صغير للحواجب.

الحواجب الكثيفة البشرة البرونزية

بحلول السبعينيات، كانت البشرة البرونزية اللامعه، واحدة من أكثر الطرق لإظهار التألق والتميز، وعلى الرغم من أنها تشبة البشرة المدبوغه إلا أنها تعطي الشعور بالرحه لمجرد التذكر بأنها منطلقة في البحر والصيف.

البشرة البرونزية الشفاه اللامعة

تعتبر الشفاه اللامعة من مميزات أي مكياج طول الوقت، وليس فقط في السبعينات أو حتى الأن، فهي وسيلة لإبراز نضارة وجمال الشفاة.

الايشادو اللامع أو "الديسكو"

إذا كنت تستخدم تلك الطريقة للتألق في السهرات والحفلات، فقد عادت تلك الموضة للاستخدام في أي وقت في اليوم، بإستخدام ظلال العيون الامع على الجفن بأكمله، ثم انتقل إلى الزوايا الخارجية للظل.



