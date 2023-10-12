حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 13 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة المزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..





برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: لا تعكر صفو حياتك

يتميز مواليد برج العذراء بطابعه العملى والواقعى أكثر من أن يكون رومانسيًا، ومن الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم، يكثرون الانتقاد للمحيطين بهم.

برج العذراء فى حظك اليوم

مواليد برج العذراء لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة، ليس لديهم أحلام كبيرة لكن أحلامهم البسيطة مهمة تؤثر عليهم وعلى من حولهم، ولديهم مقدار من الإبداع فى العمل وحياتهم اليومية، محبون للحياة الأسرية ويقدسونها ويضحون بشدة من أجل الآخرين.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول ألا تقضى وقتك كله فى العمل، هناك أشياء يجب عليك أن تفعلها كى تصل إلى هدفك، حاول أن تزيد من معرفتك وتلتحق بدورات تساعدك على زيادة مهاراتك فى العمل، وتزيد من خبراتك المهنية.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية غير مرضية بسبب إحساسك بالتقصير فى حق حبيبك وعدم امتلاكك للوقت الكافى للاهتمام به والعمل على إسعاده الاستماع لمشكلاته، فلا تدع هذا الإحساس يؤثر عليك وحاول التحدث معه وتعريفه بما تشعر به لتتمكنا من حل مشاكلكما والاستمرار فى علاقتكما دون إزعاج أو مشكلات.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

حالتك النفسية السيئة وشعورك بالضغط الدائم بسبب المهام المكلف بها، يضر بصحتك ويؤثر عليها ويتسبب فى إصابتك ببعض الأزمات النفسية التى لا تعرف سببها، لذا اهتم بصحتك وحاول الابتعاد عن الضغوطات والخروج فى نزهة أو السفر وقضاء بعض الوقت.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لا تفكر فى المشكلات التى تعكر صفو حياتك، النظرة الإيجابية للحياة أفضل بكثير، لا تستعجل واستخدم الدقة فى أى شىء تفعله، قد يحتاج الأمر منك إلى تركيز وعمل دائم، لكن فى النهاية سيكون الأمر أفضل.





برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: لا داعى للخجل

برج الدلو

من الشخصيات العقلانية التى تحب مساعدة الآخرين، وهو مستقل ولديه قدرة على رؤية الأمور من كل الجوانب دون انحياز لأحد على حساب الآخر، ويمكن أن تراه بشخصيتين مختلفتين، إحداهما هادئة والأخرى عاصفة.

برج الدلو فى حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر

مواليد برج الدلو يفكرون ويحللون الأحداث جيدًا، ويمتلكون حب المعرفة والأشياء المعقدة، غالبًا ما يمتلك صاحب برج الدلو مشاعر صادقة وحب كبير.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

يجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة تجاه المشاكل التى تواجهك فى الفترة الحالية، كما أنك تحتاج إلى الهدوء والصبر، وعليك أن تفصل الأمور المهمة عن الأمور غير المهمة لتصل إلى حلول مناسبة.

حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

لا تعادى شريك حياتك من خلال تصرفاتك معه، وبدلاً من ذلك يجب أن تركز على نفسك بعض الشىء حتى تجتاز العقبات والصعوبات التى تواجهك وتركز على مستقبل علاقتك بشريكك، ويمكنكما أن تتحدثا سوياً وتناقشا هذا الأمر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحة

يمكن أن تكون القوة مفيدة لكن ليس مع أى إنسان، التعبير عن القوة والقدرة على التحمل من السمات الشائعة لدى العديد من مواليد برج الدلو فى المناصب القيادية، حاول الحفاظ على تركيزك وتناول الأغذية المحفزة للتركيز.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

حاول أن تأخذ وقتك للقيام بأشياء تجعل عالمك أكثر جمالاً وانسجاماً وسعادة، شارك أى صديق يعمل بحماس ولا داعى للخجل، لا يوجد سبب للشعور بالإحباط.





برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: ضع خطة عمل

مواليد

برج الميزان يتميزون بقدراتهم على اكتساب أصدقاء جدد على الرغم من قلة تعبيرهم عن مشاعرهم وما بداخلهم.

برج الميزان فى حظك اليوم 13 أكتوبر

مواليد برج الميزان لديهم شخصية ملهمة يحبون أن يكونوا محل اهتمام الآخرين ولا يقبلون بطبيعة الحياة المستهترة فهم شخصيات منظمة تريد أن يكون لها شأن كبير وتسعى إلى ذلك طوال الوقت.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

عملك يسير بشكل جيد لكنك تشعر بالضغط، وتشعر أن هناك من يستغلك ولا يقدر مجهودك، وعلاقتك مع مديرك لا تسير بشكل جيد، وتشعر أنه لا يحبك ولا يدعمك لذلك حاول أن تضع خطة محكمة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية لا تسير كما تريد مؤخرا، فهناك مزيد من الخيارات أمامك لكى تتغلب على المشكلات مع شريك حياتك فقط عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

صحتك هذه الأيام على المحك حاول أن تتجنب أى مجهود زائد أو أى نشاط يعرضك للحوادث أو للخطر لأن الاستهانة بأشياء بسيطة قد تعرضك لأخطار بالغة تدرك آثارها فيما بعد، انتبه بشكل خاص من الأنفلونزا وتقلبات الجو، وحاول أن تكون بعيدًا عن التوتر قدر المستطاع.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.





برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: طاقة إيجابية

مولود برج الحو من الأبراج الذكية للغاية، إنسان بسيط وتلقائى يصل للآخرين بسهولة، رد فعله رغم أنه تلقائى لكنه حكيم، تجده مثقفا يحب المعرفة والقراءة والبحث.

برج الحوت فى حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر

أصحاب برج الحوت يتمتعون بالهدوء فهم يرون العالم من خلال منظار وردى يرسم له كل شىء جميلاً، ولا يعنى ذلك أنه يجهل واقع الحياة بألمه ومرارته، لكنه يفضل الهروب إلى الحلم والوهم مقنعًا نفسه بأن موقفه هذا هو عين الصواب.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهيره الفنان صابر الرباعى، ويقدم اليوم السابع لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقد يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، لكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعامل معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع شريك حياتك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أنك سوف تتمتع بحالة صحية جيدة هذه الأيام بفضل الانتظام على ممارسة الأنشطة الرياضية والمواظبة على أداء التمارين، وعاطفيًّا سيشهد الشهر توتّرًا طفيفًا فى العلاقة مع شريك حياتك.





برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: كن حذرا

يمتلك مولود

برج السرطان

القدرة على القيام بعدة أنشطة كثيرة ومختلفة، وفى أقل وقت قادرعلى تحمل المسئولية، يمتلك خيالا واسعا، يجيد التعامل، وتحقيق أحلامه.

برج السرطان فى حظك اليوم 13 أكتوبر

يميل مولود برج السرطان إلى العزلة فى بعض الأحيان، ويمكن أن يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات التى تجعله فى مقدمة الأبراج، أيضًا محب للحياة وممارسة التمارين الرياضية رومانسى.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

ابتعد عن الضوضاء الخارجية وعند البدء فى التخطيط وتخلص من أى مؤثرات تؤثر على عملك، وناقش الخطة مع أهل الثقة لكى تحصل على أفضل الخطط التى تجعلك تنجح فى العمل.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تغلق أى مشكلات قديمة بينك وبين شريك حياتك، وحاول أن تبدأ من جديد فى بناء الثقة بينكم، وتجنب العتاب المتكرر، وحاول أن تجعل حياتك العاطفية أكثر استقرارا.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

امنح ذاتك القدرة على الاسترخاء لساعات من الراحة خلال يومك، ومارس التمارين الرياضية للتخلص من الطاقات السلبية، وحافظ على أن تتناول الوجبات فى مواعيدها.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يحصل على تغيرات فى حياته، وقد تحمل هذه التغيرات انتقالات لحياة جديدة لكن كن حذرا.





برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: مارس الرياضة

مولود برج الجد

من الشخصيات التى تميل إلى العزلة والبعد عن التجمعات، لكنه شخصية اجتماعية يجيد التعامل مع الشخصيات المختلفة يمتلك القدرة على حل المشكلات.

برج الجدى فى حظك اليوم 13 أكتوبر

مولود برج الجدى شخص طموح قادر على تحقيق أهدافه يمتلك سرعة فى

تنفيذ قراراته، ولا يتردد بالرغم من أنها قد تكون قرارات خاطئة، أيضًا يحافظ على ممارسة نشاطات كثيرة ومختلفة.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنان الراحل سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى

شخصية برج الجدى من الشخصيات التى تجيد التعامل تحت ضغط، لذا يمكنه أن يتخلص من أى مشكلات تعوق العمل، فيفضل أن يحافظ على شعوره الدائم بالرغبة والحماس لسرعة قضاء المهام.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شخصية برج الجدى من الشخصيات الرومانسية المحبة للحياة، لذا عليه الابتكار فى تنفيذ أنشطة تساعد على تجديد العلاقة بشكل أفضل والحد من العناد الذى يتسبب فى تدهور العلاقة.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

على مولود برج الجدى أن يقوم بممارسة التمارين الرياضية وأن يتحلى بالثبات الانفعالى، وأن يتجنب الدخول فى أى مؤثرات تتسبب فى حدوث أزمات صحية.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى سوف يصله قرارات تخص عمله طال انتظارها خلال العام الماضى، فحاول أن تستعد للاستمتاع والإبداع فى العمل مرة أخرى.





برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: تحقيق أحلام

من المميزات الإيجابية، التى يتصف بها مولود برج القوس

المرح والفرح والكوميديا وحبه للسفر والتجمعات، أيضًا طيب القلب ودود يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء.

برج القوس فى حظك اليوم 13 أكتوبر

عاشق للتفاصيل لكنه شخصية متفائلة يجيد تكوين العلاقات أيضا من الأبراج الماهرة فى المطبخ يجيد التخطيط والتخلى عن أى أشخاص سلبية تتسبب فى تغير حالته المزاجية.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللى كريم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تحاول أن تستعجل عند أخذ القرارات المهمة التى تخص العمل، وحاول أن تكون أكثر هدوءا فى الفترات الحالية، من أجل تحقيق أحلامك، ايضًا هذه الفترة تعتبر من أفضل الفترات فحاول أن تستمر فى السعى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

افصل فى التعامل مع شريك حياتك والأمور التى تتعلق بحياتك المهنية، وحاول عند العودة لمنزلك أن تترك أى شىء خارجه للحرص على استمرارية العلاقة بشكل جيد.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

من الأفضل أن تقوم بعمل جدول مناسب ليومك لكى يساعدك على الاستقرار والتنظيم، ما يعود بالإيجاب على صحتك خلال الفترات المقبلة.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يحقق أحلامه ويتخلص من الأزمات الماضية، ويحصل على ربح مالى خلال السنوات المقبلة.





برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: خطط من أجل النجاح

يعرف عن

برج الثور أنه شخص صادق المشاعر يجيد تكوين العلاقات الاجتماعية والعاطفية، ويمكن أن يمثل شريك حياة جيدة يجيد المشاركة فى الحياة بشكل فعال.

برج الثور فى حظك اليوم 13 أكتوبر

يعتبر السفر من أكثر الهوايات التى يعشقها مولود برج الثور، أيضًا هو من الشخصيات التى تجيد إدارة الأعمال، والتخطيط من أجل تحقيق الأرباح، كما يجيد التعامل فى الأوقات الصعبة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تجدد الخطط وتبعد عن المناقشات حول كيفية التعامل مع الأشخاص فى العمل، وحاول أن تجعل وقتك للعمل فقط بدون الدخول فى أى تفاصيل خارجية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اهتم بما يخص شريك حياتك، ويفضل أن تجعله يشعر بالاهتمام ولا تحاول الانشغال وأنت معه، وتجاهل الأمور التى تتسبب فى توتر العلاقة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

تخلص من أى شعور بالضيق يجعلك تتدخل فى اكتئاب أو التغير فى الحالة النفسية، ومارس الأنشطة اليومية لكى تكون فى أفضل حال، فى الفترات المقبلة.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحصل على تغيرات بشأن السفر، ومن الأفضل أن يخطط للاستمتاع بشكل جيد بتحقيق النجاحات.





برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: التقدم ينتظرك لا يحب أصحاب برج العقرب الكلام كثيرا، فهو يرى أن الفعل خير دليل على ما ينوى، نجاحه فى عمله وفى علاقاته العاطفية والأسرية والاجتماعية تثبت نيته الحسنة. برج العقرب فى حظك اليوم 13 أكتوبر يعرف أصحاب برج العقرب بشخصيتهم المستقلة والعقلانية، فهو لا يتخذ أى قرار إلا إذا فكر فيه جيدا، ووجده مناسبا ومتوافقا مع جميع علاقاته سواء مهنية، أو عاطفية، أو أسرية، أو اجتماعية ما يمر به، وهذا ما يجعله شخصا مميزا فى كل علاقاته.مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنىتعامل مع مهامك المهنية بمسئولية وقوة وثقة، ركز على عملك كن إيجابيا أثناء وجودك فى اجتماعات الفريق، لأن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة أعضاء فريقك فى أنفسهم وقدراتهم، سيقوم رواد الأعمال بتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة، وهذا سيجلب المزيد من الأموال.برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى اليوم جيد للتخطيط لمستقبلك، واتخاذ القرارات المتعلقة بعلاقتك، وسوف تحصل على دعم أسرتك، ابتعد عن الجدال اليوم ووفر مساحة شخصية لحبيبك، وقم بتقديره لضمان تقوية العلاقة، وبما أن نجوم الرومانسية أقوى، فإذا كنت أعذب ستجد شريك حياتك.برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحىقد تشعر اليوم بمزيد من الطاقة والحماس، نتيجة التزامك، بالنظام الغذائى الصحى، وممارسة الرياضة المناسبة للياقتك، عليك الاهتمام بنفسك دائماً، وهذا ما سيساعدك فى تجاوز ونجاح أى خطة تقوم بوضعها.برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةسوف تشعر الفترة المقبلة بالمزيد من التطور والإنجازات على الصعيد المهنى والمالى والعاطفى، قد تقرر شراء منزل، أو السفر للاستمتاع بإجازة مميزة، تزيد من طاقتك وحيويتك.





برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: صحتك من أولوياتك دائما يعرف أصحاب برج الحمل بأنهم قادة مميزون، على الرغم من هدوئهم لكن طموحهم هو ما يوجههم، فيجعلهم مديرين محبوبين من كل الموظفين، ليصلوا لأهدافهم بسرعة وسهولة دون أى احتمالية خطأ، أو وقوع خسائر.برج الحمل فى حظك اليوم 13 أكتوبر التعامل بهدوء وعفوية فى أى موقف يحتاج اتخاذ القرارات، من أبرز الخطوات التى يتخذها أصحاب برج الحمل، وذلك لأنه دائما على يقين بأن حدثت يوجهه للطريق الصحيح.مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل إسعاد يونس، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنىستكون حياتك المهنية مثمرة اليوم وستجد أيضا فرصا لإثبات قدراتك، وتعد الثقة عاملا رئيسيا فى الشراكة، لذلك استغل كل فرصة لإثبات قوتك، وأفكارك، وطرق تنفيذ أعمالك.برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفىلا تتردد فى التعبير عن مشاعرك، إذا كنت أعزبا، فالرد سيكون إيجابيا، سيتم سد بعض الشقوق الطفيفة فى العلاقة وستكون الحياة العاطفية أكثر سلاسة، يجب عليك تجنب المناقشات غير السارة اليوم والتي قد تؤثر على علاقتك، أظهر المودة دائما وهذا سيساعدك على تقوية الترابط.برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى من الجيد تجنب رياضات المغامرة وقيادة السيارة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، كن حذرا بشأن النظام الغذائي كذلك، ولا تتردد في استشارة الطبيب في حالة تعرضك لأي مشكلة صحية مهما كانت صغيرة أو كبيرة.برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةلن تؤثر المشكلات المالية البسيطة على روتينك الفترة المقبلة، سيتمكن بعض مواليد برج الحمل من الحصول على المستحقات المعلقة، سيحتاج أولئك الذين يدرسون فى الخارج إلى دعم مالى من والديهم لدفع الرسوم الدراسية، وستكون الحياة العاطفية والصحية على ما يرام.





برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: فرصة جديدة مميزة يعرف أصحاب برج الأسد بولائهم ووفائهم لأسرتهم، فهم يسعون دائما لأن تكون أسرة مثالية، وذلك بالإضافة إلى مزيد من الحب والرومانسية، وكسب قلوب الآخرين، وهذا ما يجعلهم يسعون لإنشاء وتكوين أسرة مثالية وسوية يحبها الجميع.برج الأسد فى حظك اليوم 13 أكتوبر يعرف أصحاب برج الأسد بأنهم أشخاص شديدو الملاحظة، وهذا ما يجعلهم يقفون كالسد المنيع إذا شعروا بأى خطر يتجه إلى أى شخص من أسرته أو أحبائه، وقد يشعر البعض بالخنقة والضيق من هذا التصرف، إلا أنه عند اكتشاف الحقيقة سيزداد تعلقه بهذا البرج الملكى.مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان فتحى عبد الوهاب، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنىأنت محظوظ لإجراء مقابلة اليوم، ستوفر الوظيفة الجديدة حزمة جيدة وفرصا أفضل لعرض المواهب، تجنب الجدال ولا تقع فى فخ السياسة الرسمية، سيتعامل رجال الأعمال مع شركاء جدد ويمكنهم أيضا التفكير فى إطلاق مشاريع جديدة.برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفىقد تضطر إلى النضال كثيرا لإقناع والديك بالعلاقة التى اخترتها، ومع ذلك، كن إيجابيا فى موقفك لأن كبار السن فى المنزل سيقبلون قرارك ويباركونه. برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحىيحتاج برج الأسد إلى توخى الحذر بشأن الصحة النفسية، لا يجب عليك رفع الأشياء الثقيلة فوق الرأس اليوم لأن ذلك قد يسبب الإصابة، إذا كنت حريصا على الإقلاع عن التدخين، فهذا هو الوقت المناسب.برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةعليك تسوية الفوضى فى العلاقة العاطفية الفترة المقبلة، لتحظى بحياة حب سعيدة، وتحقق من كل أهدافك المهنية وذلك لأنه حان وقت جنى ثمار عملك، ولا تهمل فى صحتك.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 13 أكتوبر: كُن حكيمًا أصحاب برج الجوزاء عادة تجده متجددا ونشيطا، وداعما لنفسه ولمن حوله، وقادرا على التكيف مع المواقف البسيطة والصعبة، فعادة ما يكونوا أشخاص يمكنك الاعتماد عليهم، دون خوف أو قلق حتى من ترددهم. برج الجوزاء فى حظك اليوم 13 أكتوبر لا ينزعج أصحاب برج الجوزاء من الوحدة، وبدلا من ذلك يجيدون استخدام هذا الوقت لاكتشاف أنفسهم وقدراتهم بدلا من الدخول فى الاكتئاب، فقد تجعله يقدر على الاستمتاع بكل ما يملك وحده دون مشاركة أحد.مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وفى إطار هذا السياق يقدم ‌‌"اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى ‌والمهنى والعاطفى.









برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنىأنت مبدع اليوم وهذا سيساعدك على تحقيق أهدافك، ابتعد عن الجدال، قد يتم حل بعض الأمور المستعصية فى الأيام القليلة المقبلة، سيتمكن بعض الطلاب من اجتياز الامتحان التنافسى، وقد ينتقل البعض إلى عمل جديد، يزيد من خبراته.برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفىسيجد مواليد الجوزاء العازبون، وخاصة الإناث، الحب اليوم وسيحصلون أيضا على عرض فى النصف الأول من اليوم، وإذا كنت فى علاقة تجنب كل أنواع الحجج،' وقم أيضا باستشارة أهل الخبرة فى حل النزاعات.برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحىاجعل التمارين الرياضية جزءًا من الروتين وركز على النظام الغذائى، ابتعد عن الدهون، املأ القائمة بالسلطات والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، وذلك مع ممارسة الرياضة الخفيفة.برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةستكون حياتك العاطفية نابضة بالحياة وممتعة الفترة المقبلة، على الصعيد المهنى ستكون الأمور جيدة وستشهد تجاوبا إيجابيا، فتعامل مع الثروة بعناية وسيكون التمويل أكثر إشراقا، أما الصحة إيجابية طوال الوقت.



