وصفات طبيعية.. امنعي تساقط شعرك وامنحيه الطول الجذاب بالزبادى

تساقط الشعر من المشكلات التي تؤرق الكثير من الفتيات، فقد نجد أن عددا كبيرا منهن يعانين من التساقط بالرغم من

طرق العناية الجيدة التي يتبعنها في روتين العناية بالشعر ، ووفقًا لما جاء في موقع"

emedihealth" نقدم

خلال السطورالتالية نقدم وصفات طبيعية

تساعد على منع تساقط الشعر بالمكونات الطبيعية.

نصائح لمنع تساقط الشعر





قناع البيض للشعر:

يعرف البيض بأنه مليء بالبروتين والفيتامينات والعناصر المغذية التي تساعد في حماية الشعر .

طريقة تحضير قناع البيض لشعرك:المكونات:

بيضة

كوب من الحليب

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير قناع البيض للشعر:

حضري وعاء مناسب

ثم اخفقي البيضة واخلطيه مع باقي المكونات

ثم ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك

ثم قومي بتغطية شعرك بقبعة الاستحمام واتركي الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة

ثم اغسلِى شعرك بالماء البارد





قناع الموز للشعر:

الموز غني

بالفوائد العديدة المليئة بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية والفيتامينات، مما يجعله مناسب لتساقط الشعر





طريقة عمل عمل قناع الموز لتساقط الشعر في المنزل:

2 موز

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل

تحضير قناع الموز للشعر:

اخلطي جميع المكونات في وعاء للحصول على تناسق

ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك

وانتظري 5 دقائق

ثم اغسلِ شعرك بالماء الفاتر











قناع الزبادي للشعر:

أظهرت دراسة أن الزبادي يمكن أن يساعد في الحفاظ على أطراف الشعر وقد يقلل من تلفه

طريقة عمل قناع الزبادي للشعر: المكونات:

كوب زبادي

ملعقة كبيرة من خل التفاح

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة تحضير قناع الزبادي للشعر:

حضري وعاء مناسب

ثم ضعي فيه المكونات واخلطيهم جيدًا

ثم ضعي

الخليط من الجذور إلى أطراف الشعر

اتركيه لمدة 15 دقيقة

ثم اغسليه بالماء البارد





قناع الأفوكادو للشعر:

يعرف عن الأفوكادو أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين وفيتامين ج، وكلها ضرورية لنمو الشعر .

طريقة تحضيرقناع الأفوكادو للشعر في المنزل: المكونات:

حبة أفوكادو صغيرة

1/2 كوب حليب

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقةالتحضير:

امزجي المكونات حتى تحصلين على الخليط

ثم ضعي القناع من الجذور إلى أطراف الشعر

اتركيه لمدة 15 دقيقة



ثم اغسليه بالماء البارد

تساقط الشعر



