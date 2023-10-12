وصفات طبيعية.. امنعي تساقط شعرك وامنحيه الطول الجذاب بالزبادى

(MENAFN
- Youm7)
تساقط الشعر من المشكلات التي تؤرق الكثير من الفتيات، فقد نجد أن عددا كبيرا منهن يعانين من التساقط بالرغم من
طرق العناية الجيدة التي يتبعنها في روتين العناية بالشعر ، ووفقًا لما جاء في موقع"
emedihealth" نقدم
خلال السطورالتالية نقدم وصفات طبيعية
تساعد على منع تساقط الشعر بالمكونات الطبيعية.
نصائح لمنع تساقط الشعر
قناع البيض للشعر:
يعرف البيض بأنه مليء بالبروتين والفيتامينات والعناصر المغذية التي تساعد في حماية الشعر .
طريقة تحضير قناع البيض لشعرك:المكونات:
بيضة
كوب من الحليب
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة تحضير قناع البيض للشعر:
حضري وعاء مناسب
ثم اخفقي البيضة واخلطيه مع باقي المكونات
ثم ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك
ثم قومي بتغطية شعرك بقبعة الاستحمام واتركي الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة
ثم اغسلِى شعرك بالماء البارد
قناع الموز للشعر:
الموز غني
بالفوائد العديدة المليئة بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية والفيتامينات، مما يجعله مناسب لتساقط الشعر
طريقة عمل عمل قناع الموز لتساقط الشعر في المنزل:
2 موز
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة من العسل
تحضير قناع الموز للشعر:
اخلطي جميع المكونات في وعاء للحصول على تناسق
ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك
وانتظري 5 دقائق
ثم اغسلِ شعرك بالماء الفاتر
قناع الزبادي للشعر:
أظهرت دراسة أن الزبادي يمكن أن يساعد في الحفاظ على أطراف الشعر وقد يقلل من تلفه
طريقة عمل قناع الزبادي للشعر: المكونات:
كوب زبادي
ملعقة كبيرة من خل التفاح
ملعقة كبيرة من العسل
طريقة تحضير قناع الزبادي للشعر:
حضري وعاء مناسب
ثم ضعي فيه المكونات واخلطيهم جيدًا
ثم ضعي
الخليط من الجذور إلى أطراف الشعر
اتركيه لمدة 15 دقيقة
ثم اغسليه بالماء البارد
قناع الأفوكادو للشعر:
يعرف عن الأفوكادو أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين وفيتامين ج، وكلها ضرورية لنمو الشعر .
طريقة تحضيرقناع الأفوكادو للشعر في المنزل: المكونات:
حبة أفوكادو صغيرة
1/2 كوب حليب
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة من زيت اللوز
طريقة
التحضير:
امزجي المكونات حتى تحصلين على الخليط
ثم ضعي القناع من الجذور إلى أطراف الشعر
اتركيه لمدة 15 دقيقة
ثم اغسليه بالماء البارد
تساقط الشعر
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