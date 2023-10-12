لو في حياتك شخصية نرجسية.. خطوات هامة للتعامل معها

(MENAFN
- Youm7) بالرغم من أنك قد تكون محاطا بالعديد من الشخصيات الجذابة التي تمتلك عددا كبيرا من الصفات الطيبة، ربما يصادف الظروف الحياتية الاحتكاك مع شخصية نرجسية سواء في محيط عملك أو في علاقاتك الخارجية، لذا يستعرض "اليوم السابع "خلال السطورالتالية أبرز النصائح التي تساعدنا
في التعامل السليم والصحي مع الشخصية النرجسية وفقًا لما جاء في موقع ."yourtango "
الشخصية النرجسية تقبل حقيقة الشخص النرجسي:
من الأفضل أن تتقبل حقيقته فمن المرجح ألا
يتغير لأنه نرجسي بالطبع،
إنه يعتقد أن أفعاله مبررة، وكل شخص يشتكي من سلوكه "يسعى للنيل منهم، ولا يمكنه أن يغير من سلوكه ويرفض الاعتراف بالخطأ، ويمكن أن يجعلك في دوامة عاطفية لهذا السبب عليك أن تتقبل أنه لن يتغير
التخطيط بشكل جيد:
عندما تفكر في قضاء أي من وقتك معه، عليك أن تفكر في جميع الخيارات المتعلقة بكيفية سير الأمور في شكل يرضي الجميع بدون خلق مشكلات، ويفضل الالتقاء به أن يكون في مكان عام.
أحضر جمهورك:
حاول أن تحضر أشخاص بينكم للحفاظ على حقك، فالشخص النرجسي يفعل أشياء وينكرها فيما بعد، ودائمًا يسيئ التصرف في حالة تواجده بمفرده، لكن في حالة تواجد أشخاص آخرين يحاول أن يضبط فعله.
كن ودودًا بشروط:
فمن الأسهل والأفضل لك تجنب الصراعات معه فحاول أن تكون شخصية ودودة ولكن غير متفاعل فحاول ألا تحكى أي شيء يخص حياتك.
ارفض الجدال معه:
في حالة إذا أيقنت أنه لن يتغير فحاول أن تتجنب الدخول معه في أي جدال، فهو لا يعترف بما فعله، لذا لا تحاول أن تنجر معه في الحديث.
شخصية نرجسية
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