لو في حياتك شخصية نرجسية.. خطوات هامة للتعامل معها

MENAFN - Youm7) بالرغم من أنك قد تكون محاطا بالعديد من الشخصيات الجذابة التي تمتلك عددا كبيرا من الصفات الطيبة، ربما يصادف الظروف الحياتية الاحتكاك مع شخصية نرجسية سواء في محيط عملك أو في علاقاتك الخارجية، لذا يستعرض "اليوم السابع "خلال السطورالتالية أبرز النصائح التي تساعدنافي التعامل السليم والصحي مع الشخصية النرجسية وفقًا لما جاء في موقع ."yourtango "





الشخصية النرجسية تقبل حقيقة الشخص النرجسي:

من الأفضل أن تتقبل حقيقته فمن المرجح ألا

يتغير لأنه نرجسي بالطبع،

إنه يعتقد أن أفعاله مبررة، وكل شخص يشتكي من سلوكه "يسعى للنيل منهم، ولا يمكنه أن يغير من سلوكه ويرفض الاعتراف بالخطأ، ويمكن أن يجعلك في دوامة عاطفية لهذا السبب عليك أن تتقبل أنه لن يتغير

التخطيط بشكل جيد:

عندما تفكر في قضاء أي من وقتك معه، عليك أن تفكر في جميع الخيارات المتعلقة بكيفية سير الأمور في شكل يرضي الجميع بدون خلق مشكلات، ويفضل الالتقاء به أن يكون في مكان عام.

أحضر جمهورك:

حاول أن تحضر أشخاص بينكم للحفاظ على حقك، فالشخص النرجسي يفعل أشياء وينكرها فيما بعد، ودائمًا يسيئ التصرف في حالة تواجده بمفرده، لكن في حالة تواجد أشخاص آخرين يحاول أن يضبط فعله.

كن ودودًا بشروط:

فمن الأسهل والأفضل لك تجنب الصراعات معه فحاول أن تكون شخصية ودودة ولكن غير متفاعل فحاول ألا تحكى أي شيء يخص حياتك.

ارفض الجدال معه:

في حالة إذا أيقنت أنه لن يتغير فحاول أن تتجنب الدخول معه في أي جدال، فهو لا يعترف بما فعله، لذا لا تحاول أن تنجر معه في الحديث.





شخصية نرجسية



