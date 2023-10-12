تخلصي من البقع الداكنة للبشرة بالليمون والكركم.. طريقة التحضير

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- Youm7) ظهورالبقع الداكنة على البشرة غير مرتبط بالعمر، فقد يكون لعدة أسباب أخرى تتمثل في بقايا حب الشباب أوالبقع الناتجة عن الشمس، ووفقًا لما جاء في موقع "stylecraze" يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبسط المكونات المتواجدة في منزلك
للتخلص من البقع الداكنة بعصير الليمون.
تفتيح البشرة عصير الكركم والليمون:
الكركم من المكونات التي تعمل على تعزيز البشر والتي تساعد في التخلص من أي بقع على الجلد لقدرته الهائلة على تفتيح البشرة بالإضافة إلى أنه مضاد قوي للأكسدة
خليط الكركم والليمون:
المكونات:
ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
ملعقة صغيرة من عصير الليمون
ملعقة كبيرة من الحليب
طريقة تحضير عصير الليمون والكركم في التخلص من البقع الداكنة:
اخلطي جميع المكونات للحصول على عجينة خفيفة يمكن وضعها على البشرة بسهولة
ثم قومي بوضعها واتركيها حتى تجف لمدة 10 دقائق
ويمكن أن تقومي بعمل هذه الخلطة وضعها على البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع
زيت جوز الهند وعصير الليمون: المكونات:
تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جوز الهند على ظهور البقع الداكنة في البشرة بالإضافة إلى أنه مرطب قوي.
2 قطرات من زيت جوز الهند
2
قطرات من عصير الليمون
طريقة عمل الخليط :
قومي بخلط المكونات في وعاء مناسب
ثم قومي بتدليك المنطقة المصابة بالخليط
ثم اتركيها لمدة 20-25 دقيقة
ثم قومي بشطف بشرتك
خل التفاح وعصير الليمون: المكونات:
يمكن أن يساعد خل التفاح وعصير الليمون في التخلص من البقع الداكنة لاحتوائهم على خصائص عالية مضادة للأكسدة
وتساعد في تفتيح الجلد
نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح
نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون
ملعقة كبيرة ماء
كرة قطن
اخلطي الخل وعصير الليمون مع الماء
ثم قومي بغمس القطنة ، وضعيها على الأماكن الداكنة
اتركيه لمدة 8-10 دقائق ثم اشطفيه
عصير البقدونس والليمون: المكونات:
كوب من البقدونس المفروم
2 كوب ماء
ملعقة كبيرة عصير ليمون
كرة قطن
طريقة تحضير :
ضيفي كوب البقدونس إلى كوب الماء الساخن
ثم صفي البقدونس المنقوع وأضيفي إليه عصير الليمون
ثم ضعيه في الوعاء المناسب وضعي قطنة واغمسيها
في المحلول
ثم ضعيها
على الأماكن الداكنة
ثم انتظري
لمدة 12 دقيقة
ثم اشطفيه
تفتيح البقع الداكنة
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