تخلصي من البقع الداكنة للبشرة بالليمون والكركم.. طريقة التحضير

MENAFN - Youm7) ظهورالبقع الداكنة على البشرة غير مرتبط بالعمر، فقد يكون لعدة أسباب أخرى تتمثل في بقايا حب الشباب أوالبقع الناتجة عن الشمس، ووفقًا لما جاء في موقع "stylecraze" يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبسط المكونات المتواجدة في منزلكللتخلص من البقع الداكنة بعصير الليمون.

تفتيح البشرة عصير الكركم والليمون:

الكركم من المكونات التي تعمل على تعزيز البشر والتي تساعد في التخلص من أي بقع على الجلد لقدرته الهائلة على تفتيح البشرة بالإضافة إلى أنه مضاد قوي للأكسدة

خليط الكركم والليمون:المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة تحضير عصير الليمون والكركم في التخلص من البقع الداكنة:

اخلطي جميع المكونات للحصول على عجينة خفيفة يمكن وضعها على البشرة بسهولة

ثم قومي بوضعها واتركيها حتى تجف لمدة 10 دقائق

ويمكن أن تقومي بعمل هذه الخلطة وضعها على البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع

زيت جوز الهند وعصير الليمون: المكونات:

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جوز الهند على ظهور البقع الداكنة في البشرة بالإضافة إلى أنه مرطب قوي.



2 قطرات من زيت جوز الهند

2

قطرات من عصير الليمون

طريقة عمل الخليط :

قومي بخلط المكونات في وعاء مناسب



ثم قومي بتدليك المنطقة المصابة بالخليط

ثم اتركيها لمدة 20-25 دقيقة

ثم قومي بشطف بشرتك

خل التفاح وعصير الليمون: المكونات:

يمكن أن يساعد خل التفاح وعصير الليمون في التخلص من البقع الداكنة لاحتوائهم على خصائص عالية مضادة للأكسدة

وتساعد في تفتيح الجلد

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة ماء

كرة قطن

اخلطي الخل وعصير الليمون مع الماء

ثم قومي بغمس القطنة ، وضعيها على الأماكن الداكنة

اتركيه لمدة 8-10 دقائق ثم اشطفيه

عصير البقدونس والليمون: المكونات:

كوب من البقدونس المفروم

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

كرة قطن

طريقة تحضير :

ضيفي كوب البقدونس إلى كوب الماء الساخن

ثم صفي البقدونس المنقوع وأضيفي إليه عصير الليمون

ثم ضعيه في الوعاء المناسب وضعي قطنة واغمسيها

في المحلول

ثم ضعيها

على الأماكن الداكنة

ثم انتظري

لمدة 12 دقيقة

ثم اشطفيه

تفتيح البقع الداكنة



