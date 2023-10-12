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رئيس جهاز الشروق: إزالة 27 إعلانا مخالفا لشروط التعاقد وبدون ترخيص بالمدينة

10/12/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Youm7) صرح المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأن لجنة إزالة الإعلانات المخالفة تمكنت من رفع (27) إعلان مخالف حيث تنوعت مخالفتهم ما بين إنتهاء مدة الترخيص وآخر غير ملتزم صاحبه بالمسافه البينيه للوحات الإعلانية، وبخلاف أيضاً الغير مرخص، ويأتى ذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم الإعلانات وحفاظاً على حقوق الدولة.



كما وجه رئيس الجهاز مسؤولى إدارة الإعلانات بضرورة إلتزام المعلن بشروط التعاقد وأهمها تأمين حوامل الإعلان والمحافظه على الشكل الجمالى وبتنسيق ملائم للطابع المميز للمدينه وبما لايؤثر على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.












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