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رؤساء أجهزة المدن الجديدة يستلمون مكاتبهم لبدء العمل رسميا.. الأحد المقبل

10/12/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Youm7) يتوجه رؤساء المدن الجديده الذين شملهم قرار وزير الإسكان فى الحركة الأخيرة، لمقار المدن الجديده لاستلام مكاتبهم وبدء العمل رسميا.



وشملت الحركة الذي أصدرها وزير الإسكان، نحو 12 مدينة جديدة، أبرزهم المنصوره الجديده ، والشيخ زايد، والسادات ، ومدينتي ملوي والفشن، والمنيا الجديده، وطيبه الجديده، والعلمين الجديده.



وجاءت تلك الحركة فى إطار سياسة وزارة الإسكان، فى الاستعانه بالشباب وتجديد الدماء لدفع عجلة التنمية داخل المدن الجديده .



وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارين بحركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم بشكل مستمر تقييم عمل مختلف المسئولين،
وذلك بهدف الارتقاء بمستوى العمل، وجودة التنفيذ بمختلف المشروعات التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها.



وشملت الحركة، تكليف المهندس أشرف فتحي محمود، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على كافة أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة، وأن يكون مساعدا لنائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث.



كما شملت الحركة، تكليف المهندس عمار السيد عطية مندور، رئیس جهاز تنميه مدینة بدر، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس خالد نايف عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندس طارق جمال الدین محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، بالعمل رئيساً لجهازي تنمية مدينتى( بور سعيد الجديدة- سلام، وغرب بورسعيد).



وشملت الحركة تكليف المهندس وائل محمد سمير السيد، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة السابق، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، والمهندس أحمد مصطفى محمد عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بالعمل رئيساً
لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على مدينة الأقصر الجديدة.



كما تم تكليف المهندس محمد محمود الشربيني الغمراوي، رئيس جهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردي وعين الصيرة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندس محمد عادل المرسى الشربيني، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردي وعين الصيرة، والمهندس وليد عبد الرحمن حجاجی، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بالعمل رئيساً
لجهاز تنمية مدينتي ملوي والفش الجديدتين.












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