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واردات السيارات تواصل الصعود وتسجل 204 مليون دولار يوليو الماضى

10/12/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت الواردات المصرية من السيارات ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات من السيارات في شهر يوليو الماضي فقط نحو 204 مليون و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليون و316 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليون و500 ألف دولار.


وتعتبر هذه الزيادة هى الثالثة على التوالى التى تشهدها واردات السيارات، وذلك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات نحو 129 مليون و353 ألف دولار فى شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 99 مليون و662 ألف دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 29 مليون و691 ألف دولار، أما فى شهر مايو الماضى، فقد سجلت واردات السيارات نحو 169 مليون و399 ألف دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها 123 مليون و126 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و273 ألف دولار.


وكانت الواردات المصرية من السيارات أغلقت العام الماضى 2022 على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الواردات المصرية من سيارات الركوب ليصل إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.







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