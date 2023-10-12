8 معلومات حول تطوير أهم قلعة صناعية بقطاع الأعمال العام فى الصعيد

(MENAFN
- Youm7) دشنت شركات قطاع الأعمال العام ، العديد من المصانع و القلاع الصناعية في ربوع البلاد لكن تعد القلعة الصناعية في اسوان " مصانع كيما "هي واحدة من أهم القلاع الصناعية ليست في الصعيد فقط ، بل في كل مصانع قطاع الأعمال العام..
في هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات حول مصانع كيما .
1- نجحت الدولة المصرية فى إعادة الحياة لمصانع كيما بعد قرار تصفيتها عام 2004 للتحول إلى قلعة صناعية ليست فى مصر فقط بل فى المنطقة كلها.
2- ، فى ديسمبر 2021 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان.
3- ،يعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية.
4- ينتج المصنع 1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbonبالإضافة إلى المرافق الخاصة بها.
5- بلغت التكلفة الاجمالية للتطوير نحو
12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.
6- ناقشت الجمعية العمومية، قيمة تطوير المصنع القديم
مع الشركة الإيطالية
تكنومنت للوصول إلى سعر أفضل .
7- العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).
8-
تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح وتم طلب تعديله .
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