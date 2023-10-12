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8 معلومات حول تطوير أهم قلعة صناعية بقطاع الأعمال العام فى الصعيد

10/12/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Youm7) ‏دشنت شركات قطاع الأعمال العام ، العديد من المصانع و القلاع الصناعية في ربوع البلاد لكن تعد القلعة الصناعية في اسوان " مصانع كيما "هي واحدة من أهم القلاع الصناعية ليست في الصعيد فقط ، بل في كل مصانع قطاع الأعمال العام..
في هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات حول مصانع كيما .



1- نجحت الدولة المصرية فى إعادة الحياة لمصانع كيما بعد قرار تصفيتها عام 2004 للتحول إلى قلعة صناعية ليست فى مصر فقط بل فى المنطقة كلها.



2- ، فى ديسمبر 2021 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان.



3- ،يعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية.



4- ينتج المصنع 1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbonبالإضافة إلى المرافق الخاصة بها.



5- بلغت التكلفة الاجمالية للتطوير نحو
12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.



6- ناقشت الجمعية العمومية، قيمة تطوير المصنع القديم
مع الشركة الإيطالية
تكنومنت للوصول إلى سعر أفضل .



7- العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).





8-
تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح وتم طلب تعديله .












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