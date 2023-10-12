كتاب الحرف التراثية فى مصر يتناول آليات تصور المستشرقين للمهن قديما

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية، كتاب "الحرف التراثية فى مصر في ضوء فن الاستشراق التشكيلى"، للدكتور ربيع أحمد سيد أحمد.
ويقول مؤلف كتاب "الحرف التراثية في مصر في ضوء الاستشراق التشكيلي"، الحقيقة كان الباعث والدافع إلى الكتاب في هذا الموضوع أمورًا عدة منها: تعد تصاوير المستشرقين من الأهمية بمكان في كونها وثائق مصورة للحرف التي كانت موجودة في مصر آنذاك، وبعض هذه الحرف مازالت إلى الآن بنفس كيفيتها، وأحيانا نفس الأدوات والآلات مثل حرفة صانعي المعادن، والإسكافية.
ويتناول المؤلف في الكتاب الحرف التراثية مثل صانعي المعادن والإسكافية، والحلواني، والوقادة، كما يتناول بعض الحرف الخاصة بالخدمات مثل حرف الساقي، والتي اندثرت الآن، ولم يعد لها وجود.
وكذلك يتحدث الكتاب عن الحرف الخاصة بالتسلية واللهو للعامة في شوارع مصر منها "الحاوي، والقرداتي"، ويقتصر على بعض هذه الحرف وبيان أهميتها، ودورها فى حياة العامة فى مصر، ودور تصاوير المستشرقين فى توثيقها بواقعية شديدة، ودور الفنانين التشكيليين المصريين فى استقراء واقع المجتمع فى ضوء هذه الحرف بواقعية شديدة.
وينقسم الكتاب إلى مجموعة من الفصول، يتناول الفصل الأول "الحرف المنتجة فى فن الاستشراق التشكيلى"، ومنها "حرفة صانعي المعادن، وحرف الإسكافي، وحرفة الفخاري، وحرفة النجارة، وحرفة الحلواني"، أما الفصل الثاني يتناول "الحرف الخدمية في فن الاستشراق التشكيلي" ويتناول "مهنة السقا، ومهنة الوقادة، والفصل الثالث "الحرف المهمشة في فن الاستشراق التشكيلى"، ويتحدث عن حرفة الحاوى، وحرفة القرداتي، وأخيرا الفصل الرابع "المشهد التشكيلى المصرى وواقعية استقراء طوائف الحرف فى المجتمع".
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