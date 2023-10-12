كتاب الحرف التراثية فى مصر يتناول آليات تصور المستشرقين للمهن قديما

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية، كتاب "الحرف التراثية فى مصر في ضوء فن الاستشراق التشكيلى"، للدكتور ربيع أحمد سيد أحمد.

ويقول مؤلف كتاب "الحرف التراثية في مصر في ضوء الاستشراق التشكيلي"، الحقيقة كان الباعث والدافع إلى الكتاب في هذا الموضوع أمورًا عدة منها: تعد تصاوير المستشرقين من الأهمية بمكان في كونها وثائق مصورة للحرف التي كانت موجودة في مصر آنذاك، وبعض هذه الحرف مازالت إلى الآن بنفس كيفيتها، وأحيانا نفس الأدوات والآلات مثل حرفة صانعي المعادن، والإسكافية.

ويتناول المؤلف في الكتاب الحرف التراثية مثل صانعي المعادن والإسكافية، والحلواني، والوقادة، كما يتناول بعض الحرف الخاصة بالخدمات مثل حرف الساقي، والتي اندثرت الآن، ولم يعد لها وجود.

وكذلك يتحدث الكتاب عن الحرف الخاصة بالتسلية واللهو للعامة في شوارع مصر منها "الحاوي، والقرداتي"، ويقتصر على بعض هذه الحرف وبيان أهميتها، ودورها فى حياة العامة فى مصر، ودور تصاوير المستشرقين فى توثيقها بواقعية شديدة، ودور الفنانين التشكيليين المصريين فى استقراء واقع المجتمع فى ضوء هذه الحرف بواقعية شديدة.

وينقسم الكتاب إلى مجموعة من الفصول، يتناول الفصل الأول "الحرف المنتجة فى فن الاستشراق التشكيلى"، ومنها "حرفة صانعي المعادن، وحرف الإسكافي، وحرفة الفخاري، وحرفة النجارة، وحرفة الحلواني"، أما الفصل الثاني يتناول "الحرف الخدمية في فن الاستشراق التشكيلي" ويتناول "مهنة السقا، ومهنة الوقادة، والفصل الثالث "الحرف المهمشة في فن الاستشراق التشكيلى"، ويتحدث عن حرفة الحاوى، وحرفة القرداتي، وأخيرا الفصل الرابع "المشهد التشكيلى المصرى وواقعية استقراء طوائف الحرف فى المجتمع".