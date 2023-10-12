أمسية للاحتفاء بمسيرة الشاعرين أحمد شوقى وحافظ إبراهيم فى بيت الشعر العربى

MENAFN - Youm7) يحتفى بيت الشعر العربى بالقاهرة بالشاعرين الكبيرين والرمزين البارزين في المسيرة الشعرية المصرية والعربية؛ أمير الشعراء أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم شاعر النيل، في إطار استعادة رموز الإبداع والتنوير فى المشهد الثقافي المصري والعربي، وذلك يوم الأحد المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساء.

تأتى الندوة بمشاركة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، الذى يتناول منجز الشاعرين وحياتهما، ويشاركه الحديث أكاديميون وشعراء هم: الناقد والشاعر وأستاذ النقد والبلاغة الدكتور أحمد درويش والذى سيطرح مجموعة من التساؤلات حول منتج الشاعرين والسياقات الفنية للمدرسة الشعرية "الإحياء والبعث"، التي ينتمي إليها شوقي وحافظ ، والشاعر أحمد عنتر مصطفى صاحب كتاب " شوقي

الآخر" الذي صدر قبل أشهر قليلة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما يخصص الجانب الأكبر من حديثه عن حافظ إبراهيم، كما يشارك بغناء قصائد الشاعرين الفنان أشرف على، وتقدم الأمسية الإعلامية

سهى النقاش.

جدير بالذكر أن يوم

15أكتوبر يوافق يوم ذكرى رحيل شوقي الـ

91، بعد سنوات من تنصيبه أميرًا

للشعراء

بحضور كبار الشعراء المصريين والعرب حينئذ في احتفال كبير أقيم بدار الأوبرا المصرية 1927، وعلى الرغم مما اشتهر به الشاعران الكبيران من مناوشات شعرية وصلت حد الهجاء اللاذع، فإن تاريخهما يؤكد على المودة والصداقة الراسخة، حتى إن حافظ كان أول الحاضرين في تنصيب شوقي بالإمارة فى حضور عدد من كبار الشعراء من مختلف الأقطار العربية، ونذكر جميعا بيت شوقي الشهير في رثاء حافظ حين بلغه نبأ وفاة الأخير عندما قال:

"قد كنت أوثر أن تقول رثائي.. يا منصف الموتى من الأحياء"

ويعد شوقي أكبر شعراء العربية في عصرها الحديث وأحد الأساطين في تاريخ الشعر العربي عموما وهو محطة هامة وفارقة وبقعة مضيئة في مسيرة " ديوان العرب" بعد البارودي الذي بعث الشعر العربي من جديد وبث في جسده الميت الروح، ليأتي شوقي وحافظ ورفاقهما لاستكمال البعث وقد ترك شوقي تراثا شعريا باذخا وثريا ومتنوعا ضم مختلف فنون الشعر وأغراضه ، فيما أسهم حافظ الذي توفي أيضًا قبل شوقي بوقت قليل من العام نفسه في تأكيد عودة الشعر العربي من مرقده ويعدّ أحد الرواد الكبار وأحد قادة هذا الإحياء .

وعن اختيار "شوقي وحافظ" محورًا للحديث في تلك الأمسية أوضح الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي أن استعادة النقاط المضيئة فى تاريخ الإبداع والثقافة هو دعم واستشراف للمستقبل، وتأكيد على مركزيات الهوية المصرية ومساءلة صحية ومتجددة للتراث للوقوف على إحداثياته تاريخيًا وجماليًّا ، والشعر هو أهم أبرز تمثلات الهوية الثقافة للشعوب .