أمسية للاحتفاء بمسيرة الشاعرين أحمد شوقى وحافظ إبراهيم فى بيت الشعر العربى

(MENAFN
- Youm7) يحتفى بيت الشعر العربى بالقاهرة بالشاعرين الكبيرين والرمزين البارزين في المسيرة الشعرية المصرية والعربية؛ أمير الشعراء أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم شاعر النيل، في إطار استعادة رموز الإبداع والتنوير فى المشهد الثقافي المصري والعربي، وذلك يوم الأحد المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساء.
تأتى الندوة بمشاركة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، الذى يتناول منجز الشاعرين وحياتهما، ويشاركه الحديث أكاديميون وشعراء هم: الناقد والشاعر وأستاذ النقد والبلاغة الدكتور أحمد درويش والذى سيطرح مجموعة من التساؤلات حول منتج الشاعرين والسياقات الفنية للمدرسة الشعرية "الإحياء والبعث"، التي ينتمي إليها شوقي وحافظ ، والشاعر أحمد عنتر مصطفى صاحب كتاب " شوقي
الآخر" الذي صدر قبل أشهر قليلة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما يخصص الجانب الأكبر من حديثه عن حافظ إبراهيم، كما يشارك بغناء قصائد الشاعرين الفنان أشرف على، وتقدم الأمسية الإعلامية
سهى النقاش.
جدير بالذكر أن يوم
15أكتوبر يوافق يوم ذكرى رحيل شوقي الـ
91، بعد سنوات من تنصيبه أميرًا
للشعراء
بحضور كبار الشعراء المصريين والعرب حينئذ في احتفال كبير أقيم بدار الأوبرا المصرية 1927، وعلى الرغم مما اشتهر به الشاعران الكبيران من مناوشات شعرية وصلت حد الهجاء اللاذع، فإن تاريخهما يؤكد على المودة والصداقة الراسخة، حتى إن حافظ كان أول الحاضرين في تنصيب شوقي بالإمارة فى حضور عدد من كبار الشعراء من مختلف الأقطار العربية، ونذكر جميعا بيت شوقي الشهير في رثاء حافظ حين بلغه نبأ وفاة الأخير عندما قال:
"قد كنت أوثر أن تقول رثائي.. يا منصف الموتى من الأحياء"
ويعد شوقي أكبر شعراء العربية في عصرها الحديث وأحد الأساطين في تاريخ الشعر العربي عموما وهو محطة هامة وفارقة وبقعة مضيئة في مسيرة " ديوان العرب" بعد البارودي الذي بعث الشعر العربي من جديد وبث في جسده الميت الروح، ليأتي شوقي وحافظ ورفاقهما لاستكمال البعث وقد ترك شوقي تراثا شعريا باذخا وثريا ومتنوعا ضم مختلف فنون الشعر وأغراضه ، فيما أسهم حافظ الذي توفي أيضًا قبل شوقي بوقت قليل من العام نفسه في تأكيد عودة الشعر العربي من مرقده ويعدّ أحد الرواد الكبار وأحد قادة هذا الإحياء .
وعن اختيار "شوقي وحافظ" محورًا للحديث في تلك الأمسية أوضح الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي أن استعادة النقاط المضيئة فى تاريخ الإبداع والثقافة هو دعم واستشراف للمستقبل، وتأكيد على مركزيات الهوية المصرية ومساءلة صحية ومتجددة للتراث للوقوف على إحداثياته تاريخيًا وجماليًّا ، والشعر هو أهم أبرز تمثلات الهوية الثقافة للشعوب .
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