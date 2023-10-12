صدر حديثا.. الجراح تدل علينا.. مجموعة قصصية للفلسطينى زياد خداش

MENAFN - Youm7) صدر حديثاً عن منشورات المتوسط - إيطاليا، مجموعة قصصية جديدة للكاتب الفلسطين زياد خداش بعنوان "الجراح تدل علينا".

تقول دار منشورات المتوسط فى بيان صحفى عن المجموعة القصصية "الجراح تدل علينا" يبدو أنه من الصعب التمييز بين ما يكتبه "خداش" كسيرة شخصية، وما يكتبه كتخييل فني، إذا إنه، فى الكثير من قصصه، يكون اسمه، "زياد"، حاضراً فى القصة وفى الحوار وفى الحدث، كنوع من إيهام القارئ/ أو بالأحرى نوع من التأكيد على زوال الحدود بين الواقع وما يمكن أن يفرزه من خيال وذهان ووساوس فى الزمن الفلسطينى أولاً، وفى زمن المنطقة المليء بالألغام والمتفجرات تالياً.

الجراح تدل علينا قصص للفلسطينى زياد خداش

زياد خداش، كاتب فلسطينى من مواليد القدس عام 1964، ولكنه فى الأصل من قرية بيت نبالا- الرملة المهجرة ويعيش كلاجئ فى مخيم الجلزون فى رام الله، ويعملُ أستاذاً للكتابة الإبداعية فى مدارس فلسطين، وصدر له حتى الآن اثنتا عشرة مجموعة قصصية، وحصل فى عام 2015 على جائزة الدولة التقديرية عن مجموعته القصصية "خطأ النادل".