صدر حديثا.. الجراح تدل علينا.. مجموعة قصصية للفلسطينى زياد خداش

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثاً عن منشورات المتوسط - إيطاليا، مجموعة قصصية جديدة للكاتب الفلسطين زياد خداش بعنوان "الجراح تدل علينا".
تقول دار منشورات المتوسط فى بيان صحفى عن المجموعة القصصية "الجراح تدل علينا" يبدو أنه من الصعب التمييز بين ما يكتبه "خداش" كسيرة شخصية، وما يكتبه كتخييل فني، إذا إنه، فى الكثير من قصصه، يكون اسمه، "زياد"، حاضراً فى القصة وفى الحوار وفى الحدث، كنوع من إيهام القارئ/ أو بالأحرى نوع من التأكيد على زوال الحدود بين الواقع وما يمكن أن يفرزه من خيال وذهان ووساوس فى الزمن الفلسطينى أولاً، وفى زمن المنطقة المليء بالألغام والمتفجرات تالياً.
الجراح تدل علينا قصص للفلسطينى زياد خداش
زياد خداش، كاتب فلسطينى من مواليد القدس عام 1964، ولكنه فى الأصل من قرية بيت نبالا- الرملة المهجرة ويعيش كلاجئ فى مخيم الجلزون فى رام الله، ويعملُ أستاذاً للكتابة الإبداعية فى مدارس فلسطين، وصدر له حتى الآن اثنتا عشرة مجموعة قصصية، وحصل فى عام 2015 على جائزة الدولة التقديرية عن مجموعته القصصية "خطأ النادل".
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