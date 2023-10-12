إيناس حليم عن روايتها حكاية السيدة التى سقطت فى الحفرة: تحمل لغزا عمره 50 عاما

MENAFN - Youm7) استضافت مكتبة كتارا للرواية العربية القاصة والروائيةالمصرية إيناس حليم، ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها المكتبة مع الروائيين والباحثين والكتاب في مجال الدراسات النقدية المتعلقة بالرواية.

واستعرض الكاتب والروائي العماني أحمد العلوي في بداية اللقاء، محطات من تجربة الكتابة عند إيناس حليم، ثم قدم قراءة مختصرة لروايتها

محور اللقاء " حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة"، مقاربا مجموعة من الأسئلة المفتاحية التى شكلت خارطة الطريق النقاشية، خاصة بالنسبة إلى الحاضرين الذين لم يكتب لهم قراءة الرواية أو الاطلاع على تجربة إيناس الإبداعية، ليفتح الباب مشرعا لمناقشة عدد من قضايا وعناصر رواية "حكاية السيدة التى سقطت فى الحفرة"، من قبيل الواقعى والمتخيل والأسطورى والحقيقى فى الرواية والفضاء الروائى ودوره فى بناء النص السردى، وغيرها من التقنيات والأدوات والتيمات التى قربت هذا النص الروائى للحضور، حتى بدا وكأن رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة " تتشكل من جديد حسب تعبير أحد الكتاب.

ولخصت الكاتبة إيناس حليم روايتها "حكاية السيدة التى سقطت فى الحفرة" فى كونها "حادثة حقيقية وقعت في الإسكندرية قبل خمسين عامًا، تمثلت في انشقاق حفرة في شارع النبي دانيال فجأة، وابتلعت فتاة من سكان المدينة لم يُعثر لها على أثر ".

واعتبرت إيناس أن هذه الحادثة، مثلما شكلت لغزا محيرا وفتحت تساؤلات لسكان المدينة ظلت معلقة حتى الآن، فتحت

للكاتبة نوافذ عديدة على تأويلات وأسئلة لم تحصل على إجابات حتى يومنا هذا، كما خلق غموضها

بالنسبة للكاتبة مساحات رحبة للانتقال بين الواقع والخيال فيما يخص سرد الحكاية نفسها.



