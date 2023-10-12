التنسيق الحضارى يدرج اسم عبد الرحمن فهمى فى مشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم الضابط السياسى عبد الرحمن فهمى، ضمن مشروع حكاية شارع ، بمنطقة جاردن سيتى، لتعريف المارة بكل التفاصيل عنه وعن اسمه، وذلك تخليدًا لذكراه بين الأجيال.







ولد عبد الرحمن فهمى فى عام 1870، ويرجع أصله إلى الطبقة التركية التى حكمت مصر خلال القرن التاسع عشر بل وقبله، وتخرج عبد الرحمن فهمى فى المدرسة الحربية فى عام 1888، وشارك فى الحملة التى استردت دنقلة، وقد أثر هذا التعليم العسكرى فيه، وأعطاه هذا النوع من التعليم صرامة وشدة من ناحية، وساعده فى نجاحه فى عمله العام بعد ذلك من ناحية أخرى.

حكاية شارع عبد الرحمن فهمى بك





وعاصر خمس من حكام مصر من أسرة محمد علي، وهم: "توفيق، وعباس حلمى الثاني، والسلطان حسين كامل، والملك فؤاد الأول، وأخيرًا الملك فاروق".





ليس من المعروف على وجه التحديد بداية الصلة بين عبد الرحمن فهمى وسعد زغلول، ولكن كان عبد الرحمن فهمى موجودًا عند تأليف الوفد على نحو يستكمل تمثيله لطبقات الأمة واتجاهاتها، ولعب دورًا مهمً فى حركة جمع التوكيلات عن الأمة لأعضاء الوفد، عندما أنكر الإنجليز على سعد زغلول وصحبه مطالبتهم باستقلال مصر.





كان لاعتقال سعد زغلول وصحبه فى 8 مارس 1919، أثره فى اشتعال الثورة فى اليوم التالى 9 مارس 1919، وهنا يأتى الدور العملاق الذى قام به عبد الرحمن فهمي، حيث كان أعضاء الوفد قد شكلوا لجنة مركزية للوفد طبقًا للمادة 26 من قانون الوفد، ويكون عملها الرئيسى جمع التبرعات لتغطية احتياجات الوفد فى باريس، ولجمع المعلومات عن الموقف فى مصر وإرسالها إلى الوفد فى باريس ليستخدمها فى الدعاية للقضية المصرية فى دوائر المعارف والأوساط العلمية والصحفية والسياسية، وكان رئيس هذه اللجنة محمود سليمان باشا، وهو والد محمد محمود باشا، عضو الوفد والسياسى المعروف، وكان إبراهيم سعيد باشا وكيلها وأمين صندوقها، وعبد الرحمن فهمى سكرتيرها العام.

ولعب عبد الرحمن فهمى دورًا مهمًا من خلال عمله سكرتيرًا للجنة، وكذلك فى اللجان الفرعية التى انبثقت عنها فى الأقاليم، وكان نشاط اللجنة المركزية للوفد ينقسم إلى قسمين أحدهما علنى والآخر سري، أما العلنى فكان يمارسه محمود باشا سليمان رئيس اللجنة وأعضاؤها، أما السرى فكان يرأسه عبد الرحمن فهمي، حيث شكل تنظيمًا سريًا لاغتيال الوزراء المهادنين للإنجليز، وأيضًا الإنجليز المقيمين فى مصر، لدرجة أنه حتى بعد اعتقال عبد الرحمن فهمي، قال حكمدار بوليس القاهرة الإنجليزى ما نصه "إننى لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية السيطرة على الجرائم السياسية فى هذه المدينة طالما أن محبوسًا ومجرمًا سياسيًا مثل عبد الرحمن فهمى لديه من الحرية ما يمكنه من أن يرتكب من الجرائم ما يشاء من داخل أسوار السجن الحصينة"، وقد خرج عبد الرحمن فهمى من السجن مريضًا ضعيفًا، لكنه ما لبث أن استرد صحته وعاد إلى نشاطه العام.

أوفدت إنجلترا لجنة ملنر إلى مصر لتقصى أسباب الثورة، وكانت تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية، ولما فشلت لجنة ملنر، عمد اللورد اللنبى إلى تكليف "يوسف وهبة باشا" بتأليف الوزارة فى تلك اللحظات الحرجة التى أجمعت الأمة برأيها على مقاطعة لجنة ملنر، وكان الإنجليز قد اعتقلوا محمود سليمان باشا رئيس اللجنة المركزية، فجمع عبد الرحمن فهمى اللجنة المركزية على الفور، وعين مرقس حنا عضو اللجنة وكيلاً لها ورئيسًا لها بالنيابة، والكثر من ذلك أن فهمى اتخذ الكنيسة المرقسية مركزًا من مراكز الثورة، ومن المعروف أن الشيخ القاياتى خطب فى الكنيسة والقمص سرجيوس ارتقى منبر الأزهر، وكان هذا أروع مثال للوحدة الوطنية المصرية.

كانت المراسلات يرسلها الوفد فى باريس فى المجلات العلمية التى يرسلونها للجامعة المصرية آنذاك بين السطور وتكتب بالحبر السرى“ماء البصل”، ويرسل عبد الرحمن فهمى أخبار مصر والثورة إلى سعد زغلول بذات الطريقة، وقد نشرت هذه المراسلات فى مذكرات عبد الرحمن فهمى مؤخرًا.

كان للطلبة دورًا كبيرًا فى الثورة، فالطلبة هم أول من فجروا الثورة فى مارس 1919، وكان عبد الرحمن فهمى على اتصال بالطلبة وتنظيماتهم، ولم يقتصر دور الطلبة فى الثورة على دور الجامعة، بل امتدت للطلبة فى الأزهر كذلك، . وذكر ذلك عبد الرحمن فهمى فى مذكراته.

فى عام 1924 دخل عبد الرحمن فهمى أول مجلس للنواب انتخب وفقًا لدستور 1923 عن دائرة عابدين، وكان من أبرز نشاطاته ذلك العام تشكيل الاتحاد العام لنقابات وادى النيل.





فى مارس 1924 تم تحرير شهادة ميلاد الاتحاد العام لنقابات عمال وادى النيل، وكان فهمى رئيسًا لهذا الاتحاد، وكان يسمى زعيم العمال، وكانت حركة العمال قد نشطت إبان ثورة 1919، وكان فهمى أحد الذين جذبوا الحركة العمالية إلى قيادة الوفد البرجوازية، فأصبحت الحركة العمالية من منابع القوى فى تنظيمات عبد الرحمن فهمى الثورية.





واستقال فهمى من الاتحاد بسبب أحواله الصحية عقب خروجه من الاعتقال، حيث كان قد اعتقل على إثر مقتل السردار السير لى ستاك، سردار الجيش المصرى فى السودان.









كان فهمى قد أفرغ طاقاته الثورية فى ثورة 1919، فلما انتهت الثورة، أو انتقلت إلى مرحلة الكفاح الدستوري، عجزت قدراته السياسية عن التلاؤم، فاختفى، ولذلك لم يكن غريبًا أن يعود إلى المعركة السياسية مرة أخرى حينما كانت مصر على وشك ثورة أخرى عام 1936.





وعلى أية حال، بعد فترة طويلة من العمل الثورى والعمل العام، توفى عبد الرحمن فهمى بعدما سطر بحروف من نور دورًا رائعًا فى الحركة الوطنية، وتوفى عام 1946.