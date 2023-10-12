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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 15 Pro و Google Pixel 7A

10/12/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15
وiPhone 15 Pro
و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.



وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple ، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و Google Pixel 7a:



iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة



دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179



المعالج: من نوع A17 Pro



الرامات : 8GB



نظام التشغيل: iOS (17.×)



البطارية: 3247 mAh



الكاميرا الخلفية:



رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)



ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)



الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)



الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))



الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم




Google Pixel 7a
الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400
× 1080) OLED.



المعالج: Tensor G2 (5 nm).



مساحات التخزين: 128GB.



نظام التشغيل: Android 13.



دعم الشحن اللاسلكي: نعم.



دعم الشحن السريع: نعم.



الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide).



الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP.



البطارية: 4385 mAh.














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