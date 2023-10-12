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موزيلا تتخلص من المراجعات المزيفة قريبا.. إليك طريقة الاستخدام

10/12/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير صادر عن MS Power User، أن شركة موزيلا، التي تدعم
متصفح فايرفوكس ،
لديها خطة للتخلص من المراجعات المزيفة، سيحتوي متصفح فايرفوكس قريبًا على ميزة "Review Checker"، والتي ستخبر المستخدمين ما إذا كانت المراجعة مزيفة أم حقيقية.



في وقت سابق من هذا العام، استحوذت موزيلا على شركة Fakespot، وهي شركة ناشئة تعمل على المساعدة في العثور على المراجعات المزيفة عبر الإنترنت.



قامت موزيلا، وفقًا للتقرير، بدمج تقنية Fakespot في متصفح فايرفوكس، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة في نوفمبر.



من المتوقع أن يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة مراجعات المنتجات اتجاهًا شائعًا، حتى أمازون قالت إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص مراجعات المنتجات، ومن المثير للاهتمام أن موزيلا تطرح ميزة Review Checker أولاً لـ Amazon وWalmart.



سيجلب تحديث فايرفوكس لشهر نوفمبر هذه الميزة ومع ذلك، يهيمن كروم على سوق المتصفحات بينما يعد فايرفوكس رابع أكثر متصفحات الويب شعبية.



كيف ستعمل الميزة؟


أوضحت موزيلا أنها تستخدم نظامًا متطورًا للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لاكتشاف الأنماط وأوجه التشابه بين المراجعات من أجل تحديد تلك التي من المرجح أن تكون خادعة.




وقالت الشركة في تدوينة: "باستخدام Fakespot، يستطيع المشتري أن يرى بسرعة أين قد تؤدي المراجعات الخادعة إلى تضخيم تصنيف المنتج في محركات البحث بشكل مصطنع".



وقالت موزيلا: "إن إضافة إمكانات Fakespot ستجعل عملاء فايرفوكس الأفضل تجهيزًا لتجاوز التقييمات الخادعة والتسوق بثقة بمعرفة أن ما يشترونه أصلي وعالي الجودة".
















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