موزيلا تتخلص من المراجعات المزيفة قريبا.. إليك طريقة الاستخدام

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير صادر عن MS Power User، أن شركة موزيلا، التي تدعم
متصفح فايرفوكس ،
لديها خطة للتخلص من المراجعات المزيفة، سيحتوي متصفح فايرفوكس قريبًا على ميزة "Review Checker"، والتي ستخبر المستخدمين ما إذا كانت المراجعة مزيفة أم حقيقية.
في وقت سابق من هذا العام، استحوذت موزيلا على شركة Fakespot، وهي شركة ناشئة تعمل على المساعدة في العثور على المراجعات المزيفة عبر الإنترنت.
قامت موزيلا، وفقًا للتقرير، بدمج تقنية Fakespot في متصفح فايرفوكس، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة في نوفمبر.
من المتوقع أن يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة مراجعات المنتجات اتجاهًا شائعًا، حتى أمازون قالت إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص مراجعات المنتجات، ومن المثير للاهتمام أن موزيلا تطرح ميزة Review Checker أولاً لـ Amazon وWalmart.
سيجلب تحديث فايرفوكس لشهر نوفمبر هذه الميزة ومع ذلك، يهيمن كروم على سوق المتصفحات بينما يعد فايرفوكس رابع أكثر متصفحات الويب شعبية.
كيف ستعمل الميزة؟
أوضحت موزيلا أنها تستخدم نظامًا متطورًا للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لاكتشاف الأنماط وأوجه التشابه بين المراجعات من أجل تحديد تلك التي من المرجح أن تكون خادعة.
وقالت الشركة في تدوينة: "باستخدام Fakespot، يستطيع المشتري أن يرى بسرعة أين قد تؤدي المراجعات الخادعة إلى تضخيم تصنيف المنتج في محركات البحث بشكل مصطنع".
وقالت موزيلا: "إن إضافة إمكانات Fakespot ستجعل عملاء فايرفوكس الأفضل تجهيزًا لتجاوز التقييمات الخادعة والتسوق بثقة بمعرفة أن ما يشترونه أصلي وعالي الجودة".
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