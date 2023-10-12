إطلاق صفحة Starlink جديدة للترويج للخدمة الخلوية القادمة فى عام 2024

(MENAFN
- Youm7) نشرت شركة SpaceX صفحة ويب جديدة للترويج لخدمة Starlink Direct to Cell القادمة والتي تخطط لتوفير الاتصال الخلوي لهواتف LTE الحالية عبر الأقمار الصناعي .
ويشير موقع الويب، إلى أن الخدمة ستقتصر في البداية على خدمات الرسائل النصية في عام 2024، مع وظائف الصوت والبيانات التالية في عام 2025، إلى جانب دعم أجهزة إنترنت الأشياء، وفقا لتقرير theverge.
ويعمل Direct to Cell مع هواتف LTE الموجودة ولا يلزم إجراء أى تغييرات على الأجهزة أو البرامج الثابتة أو التطبيقات الخاصة، مما يوفر وصولاً سلسًا إلى النص والصوت والبيانات.
وأعلنت شركة الفضاء المملوكة لشركة Elon Musk عن خطط للخدمة العام الماضي جنبًا إلى جنب مع الشريك الأمريكي T-Mobile.
ومن المرجح أن تكون الخدمة بطيئة نسبياً بالمعايير الأرضية، حيث تقدر سرعاتها بما يتراوح بين اثنين وأربعة ميجابت في الثانية، لكن فائدتها ستكون في اتساع التغطية.
ويقول البيان الصحفي الصادر عن T-Mobile العام الماضي إن الخدمة ستكون متاحة "عمليًا في كل مكان في الولايات المتحدة القارية وهاواي وأجزاء من ألاسكا وبورتوريكو والمياه الإقليمية، حتى خارج إشارة شبكة T-Mobile".
ولقد أصبح الاتصال عبر الأقمار الصناعية اتجاها متزايدا للهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، وأضافت شركة Apple ميزة الطوارئ SOS إلى هواتفها العام الماضي والتي تتيح لأجهزة iPhone 14 والإصدارات الأحدث إرسال رسائل محدودة ومعلومات الموقع عبر القمر الصناعي في حالات الطوارئ.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة الأقمار الصناعية الخلوية المدعومة من AT&T AST SpaceMobile أنها أجرت أول مكالمة عبر الأقمار الصناعية عبر 5G من هاتف ذكي غير معدل الشهر الماضي.
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