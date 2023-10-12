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إطلاق صفحة Starlink جديدة للترويج للخدمة الخلوية القادمة فى عام 2024

10/12/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت شركة SpaceX صفحة ويب جديدة للترويج لخدمة Starlink Direct to Cell القادمة والتي تخطط لتوفير الاتصال الخلوي لهواتف LTE الحالية عبر الأقمار الصناعي .



ويشير موقع الويب، إلى أن الخدمة ستقتصر في البداية على خدمات الرسائل النصية في عام 2024، مع وظائف الصوت والبيانات التالية في عام 2025، إلى جانب دعم أجهزة إنترنت الأشياء، وفقا لتقرير theverge.



ويعمل Direct to Cell مع هواتف LTE الموجودة ولا يلزم إجراء أى تغييرات على الأجهزة أو البرامج الثابتة أو التطبيقات الخاصة، مما يوفر وصولاً سلسًا إلى النص والصوت والبيانات.



وأعلنت شركة الفضاء المملوكة لشركة Elon Musk عن خطط للخدمة العام الماضي جنبًا إلى جنب مع الشريك الأمريكي T-Mobile.



ومن المرجح أن تكون الخدمة بطيئة نسبياً بالمعايير الأرضية، حيث تقدر سرعاتها بما يتراوح بين اثنين وأربعة ميجابت في الثانية، لكن فائدتها ستكون في اتساع التغطية.



ويقول البيان الصحفي الصادر عن T-Mobile العام الماضي إن الخدمة ستكون متاحة "عمليًا في كل مكان في الولايات المتحدة القارية وهاواي وأجزاء من ألاسكا وبورتوريكو والمياه الإقليمية، حتى خارج إشارة شبكة T-Mobile".



ولقد أصبح الاتصال عبر الأقمار الصناعية اتجاها متزايدا للهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، وأضافت شركة Apple ميزة الطوارئ SOS إلى هواتفها العام الماضي والتي تتيح لأجهزة iPhone 14 والإصدارات الأحدث إرسال رسائل محدودة ومعلومات الموقع عبر القمر الصناعي في حالات الطوارئ.



وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة الأقمار الصناعية الخلوية المدعومة من AT&T AST SpaceMobile أنها أجرت أول مكالمة عبر الأقمار الصناعية عبر 5G من هاتف ذكي غير معدل الشهر الماضي.
















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