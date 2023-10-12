خطوات.. كيفية إنشاء وإرسال ملصقات AI على واتساب

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة ميتا الأم لفيسبوك ، مؤخراً عن العديد من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيق واتساب، تدعي الشركة أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستساعد مستخدمي واتساب على التواصل بطريقة أفضل، وإحدى هذه الميزات هي ملصقات AI.
يمكن واتساب المستخدمين من إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الدردشة على التطبيق، كما يمكنك إنشاء ملصقاتك الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي على واتساب.
يتم إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)، بناءً على النص الذي تدخله، باستخدام خدمة من ميتا.
بمجرد إرسالها، ستظهر ملصقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تلقائيًا في علبة الملصقات الخاصة بك ويمكن مشاركتها في أي وقت مع جهة الاتصال الخاصة بك.
من المهم ملاحظة أن ملصقات واتساب AI تدعم حاليًا اللغة الإنجليزية فقط، لذلك من أجل إنشاء ملصقات AI، سيتعين على المستخدمين إدخال الوصف باللغة الإنجليزية.
كما أن الميزة متاحة حاليًا في بلدان محدودة لذا سيتعين عليك التحقق مما إذا كانت متوفرة في منطقتك.
لذلك إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء ملصقات AI على واتساب، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:
افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي
افتح الدردشة
اضغط على أيقونة Smiley متبوعة برمز الملصق
اضغط على "إنشاء"، وإذا طُلب منك ذلك، اضغط على "متابعة".
سيتعين عليك إدخال وصف للملصقات التي ترغب في إنشائها
سيقوم التطبيق بعد ذلك بإنشاء 4 ملصقات يمكنك الآن اختيار الملصق الذي تفضله أو تعديل الوصف لإجراء أي تغييرات
وإذا أعجبك الملصق، اضغط على إرسال
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