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خطوات.. كيفية إنشاء وإرسال ملصقات AI على واتساب

10/12/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة ميتا الأم لفيسبوك ، مؤخراً عن العديد من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيق واتساب، تدعي الشركة أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستساعد مستخدمي واتساب على التواصل بطريقة أفضل، وإحدى هذه الميزات هي ملصقات AI.
يمكن واتساب المستخدمين من إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الدردشة على التطبيق، كما يمكنك إنشاء ملصقاتك الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي على واتساب.

يتم إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI)، بناءً على النص الذي تدخله، باستخدام خدمة من ميتا.

بمجرد إرسالها، ستظهر ملصقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تلقائيًا في علبة الملصقات الخاصة بك ويمكن مشاركتها في أي وقت مع جهة الاتصال الخاصة بك.
من المهم ملاحظة أن ملصقات واتساب AI تدعم حاليًا اللغة الإنجليزية فقط، لذلك من أجل إنشاء ملصقات AI، سيتعين على المستخدمين إدخال الوصف باللغة الإنجليزية.

كما أن الميزة متاحة حاليًا في بلدان محدودة لذا سيتعين عليك التحقق مما إذا كانت متوفرة في منطقتك.
لذلك إذا كنت ترغب أيضًا في إنشاء ملصقات AI على واتساب، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:
افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي


افتح الدردشة

اضغط على أيقونة Smiley متبوعة برمز الملصق

اضغط على "إنشاء"، وإذا طُلب منك ذلك، اضغط على "متابعة".
سيتعين عليك إدخال وصف للملصقات التي ترغب في إنشائها
سيقوم التطبيق بعد ذلك بإنشاء 4 ملصقات يمكنك الآن اختيار الملصق الذي تفضله أو تعديل الوصف لإجراء أي تغييرات
وإذا أعجبك الملصق، اضغط على إرسال






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