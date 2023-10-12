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خطوات.. كيفية تغيير صفحة الاستكشاف Explore على انستجرام

10/12/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Youm7) يعد انستجرام أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر شعبية ويتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم وجهات اتصالهم ومتابعيهم، وعلى مر السنين، أصبح انستجرام منصة إعلانية شائعة أيضًا حيث يُظهر لكل مستخدم موجزًا يعتمد على الحسابات التي يتابعونها، وتوجد صفحة استكشاف "Explore" حيث يمكن رؤية المنشورات المتعلقة بعمليات البحث الأخيرة والأشخاص الذين تتابعهم والمشاركات التي تعجبك.
إذا كنت تريد إعادة تعيين أو تغيير صفحة الاستكشاف Explore
الخاصة بك على انستجرا ، اتبع الخطوات الاتية:
كيفية إعادة تعيين صفحة الاستكشاف Explore على انستجرام

1- توجه إلى تطبيق انستجرام على Android أو iOS.

2- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في أسفل اليمين.
3- اضغط على أيقونة قائمة الاعدادات في أعلى اليمين.
4- في الأسفل، سيظهر لك خيار الإعدادات، اضغط عليه، ثم بعد ذلك، اضغط على الأمان.
5- ضمن البيانات والسجل، يجب أن ترى خيار سجل البحث، اضغط عليه.
هنا، من المفترض أن ترى عمليات البحث الأخيرة التي أجريتها وخيار مسح الكل بجوارها (مسح سجل البحث على نظام التشغيل iOS)، اضغط على مسح الكل.
ستصلك رسالة تسألك عما إذا كنت تريد مسح سجل البحث الخاص بك، اضغط على "مسح الكل"، بعد ذلك سيتم إعادة تعيين صفحة الاستكشاف Explore.






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