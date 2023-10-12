خطوات.. كيفية تغيير صفحة الاستكشاف Explore على انستجرام

(MENAFN
- Youm7) يعد انستجرام أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر شعبية ويتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم وجهات اتصالهم ومتابعيهم، وعلى مر السنين، أصبح انستجرام منصة إعلانية شائعة أيضًا حيث يُظهر لكل مستخدم موجزًا يعتمد على الحسابات التي يتابعونها، وتوجد صفحة استكشاف "Explore" حيث يمكن رؤية المنشورات المتعلقة بعمليات البحث الأخيرة والأشخاص الذين تتابعهم والمشاركات التي تعجبك.
إذا كنت تريد إعادة تعيين أو تغيير صفحة الاستكشاف Explore
الخاصة بك على انستجرا ، اتبع الخطوات الاتية:
كيفية إعادة تعيين صفحة الاستكشاف Explore على انستجرام
1- توجه إلى تطبيق انستجرام على Android أو iOS.
2- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في أسفل اليمين.
3- اضغط على أيقونة قائمة الاعدادات في أعلى اليمين.
4- في الأسفل، سيظهر لك خيار الإعدادات، اضغط عليه، ثم بعد ذلك، اضغط على الأمان.
5- ضمن البيانات والسجل، يجب أن ترى خيار سجل البحث، اضغط عليه.
هنا، من المفترض أن ترى عمليات البحث الأخيرة التي أجريتها وخيار مسح الكل بجوارها (مسح سجل البحث على نظام التشغيل iOS)، اضغط على مسح الكل.
ستصلك رسالة تسألك عما إذا كنت تريد مسح سجل البحث الخاص بك، اضغط على "مسح الكل"، بعد ذلك سيتم إعادة تعيين صفحة الاستكشاف Explore.
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