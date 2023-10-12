1.2 مليون دينار إجمالي تداولات ((بورصة البحرين))تداول أسهم 24 شركة وقطاع المال يستحوذ على تعاملات الأسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع 5 ملايين و573 ألفا و766 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و256 ألفا و422 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 230 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 753 ألفا و716 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 59.99 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين و531 ألفا و716 سهما، تم تنفيذها من خلال 111 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاتصالات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 276 ألفا و950 دينارا بحرينيا بنسبة 22.04 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 592 ألفا و642 سهما، تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاء بنك السلام في الـمركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 525 ألفا و921 دينارا بحرينيا وبنسبة 41.86 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونين و903 آلاف و699 سهما، تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات (بيون) بقيمة قدرها 271 ألفا و685 دينارا بحرينيا وبنسبة 21.62 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 557
ألفا و762 سهما، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 251
ألفا و284 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و114 ألفا و753 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 46 صفقة.
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