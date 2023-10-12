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((رئيس الغرفة)) يشدد على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر وإثيوبيا

10/12/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الجزائر‭ ‬وجمهورية‭ ‬إثيوبيا‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬وتطلعات‭ ‬الجانبين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬الغرفة‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬براهم‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الجزائر‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد‭ ‬شفيرو‭ ‬جينتي،‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬لجمهورية‭ ‬أثيوبيا‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهوريتي‭ ‬الجزائر‭ ‬وإثيوبيا،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬الغرفة‭ ‬لعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬وعقد‭ ‬فعاليات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مشتركة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتنشيط‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعظيم‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وعقد‭ ‬شراكات‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬براهم‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الجزائر‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لدفع‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وتحسين‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬والتعدين‭ ‬وتصنيع‭ ‬الأغذية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وفود‭ ‬الأعمال‭ ‬وعقد‭ ‬مهام‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتبادلة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬شفيرو‭ ‬جينتي،‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬لجمهورية‭ ‬إثيوبيا،‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬بلاده‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتجربة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬ومركزها‭ ‬المرموق‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬الأفريقية،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬إثيوبيا‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وهي‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإثيوبية،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بأجود‭ ‬أنواع‭ ‬البُن‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ازدهار‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬والزراعة‭ ‬والمواشي،‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬واعدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تطلع‭ ‬بلاده‭ ‬لتوقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬الإثيوبية‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لربط‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بينهم‭.‬

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