((مؤتمر القيادة النسائية العالمي)) يكرم البحرينية مريم عبدالغفار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كرّم مؤتمر القيادة النسائية العالمي ( WWLC ) المخرجة البحرينية مريم عبدالغفار وذلك نظير أعمالها الفنية التي قدمتها مؤخراً.
ويركز مؤتمر القيادة النسائية العالمي النساء على الدور الاستراتيجي والمؤثر لمختلف القيادات النسائية في تطوير الاقتصاد الحديث والتكنولوجيا والمنهجيات الإدارية التي تعزز تقدم الحكومة ومنظمات الأعمال وفقًا لمعايير التنافسية العالمية.
وتستضيف WWLC جوائز القيادة النسائية السنوية للاحتفال بالقيادة والإنجازات المتميزة التي أظهرتها القيادات النسائية والتي تنعكس في الابتكارات والمبادرات المتميزة التي قدمتها في مختلف القطاعات الخاصة والعامة.
وتعترف جائزة القيادة النسائية وتقدر الدور العميق الذي تلعبه المرأة كقائدة وجادة وصانعة قرار، في تشكيل مستقبل المنطقة والأمة، وتجسد صفات القيادة في إظهار الجهود النشطة والإبداعية والتكاملية في تحقيق أفضل النتائج الممكنة في خطط التنمية الوطنية والإقليمية.
ويتم اختيار الفائزين، عبر تحديدهم واختيارهم من قبل لجنة التحكيم، و يتم إخطار الفائزين من خلال مراسلة رسمية تتلقى المشاركة، ويتم الإعلان عن الفائزين بحضور العديد من كبار المتخصصين الآخرين في الصناعة، ويتم عرض النتائج على الموقع الرسمي لمؤتمر القيادة النسائية العالمي ووسائل الإعلام الأخرى.
أما المعايير المعتمدة في إعداد هذه القائمة فهي: المساهمة في بناء خط القيادة المستدامة، ودعم وتشجيع النوع الاجتماعي والتنوع والشمول في العمل، وتعزيز التمكين والتغيير الاجتماعي، والقدرة على التأثير على السياسة والاستراتيجية، والاستغلال الأمثل للفرص والموارد.
ويرأس البرنامج الدكتور ر.ل.بهاتيا، مؤسس اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والاستدامة العالمية، والمؤتمر العالمي للقيادة النسائية. وتتكون لجنة التحكيم من كبار القادة والباحثين والأكاديميين.
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