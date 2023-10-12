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((مؤتمر القيادة النسائية العالمي)) يكرم البحرينية مريم عبدالغفار

10/12/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كرّم‭ ‬مؤتمر‭ ‬القيادة‭ ‬النسائية‭ ‬العالمي‭ (‬ WWLC ‭) ‬المخرجة‭ ‬البحرينية‭ ‬مريم‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وذلك‭ ‬نظير‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬مؤخراً‭.‬

ويركز‭ ‬مؤتمر‭ ‬القيادة‭ ‬النسائية‭ ‬العالمي‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والمؤثر‭ ‬لمختلف‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحديث‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والمنهجيات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬ومنظمات‭ ‬الأعمال‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭. ‬

وتستضيف‭ ‬ WWLC ‭ ‬جوائز‭ ‬القيادة‭ ‬النسائية‭ ‬السنوية‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالقيادة‭ ‬والإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬أظهرتها‭ ‬القيادات‭ ‬النسائية‭ ‬والتي‭ ‬تنعكس‭ ‬في‭ ‬الابتكارات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭.‬

وتعترف‭ ‬جائزة‭ ‬القيادة‭ ‬النسائية‭ ‬وتقدر‭ ‬الدور‭ ‬العميق‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المرأة‭ ‬كقائدة‭ ‬وجادة‭ ‬وصانعة‭ ‬قرار،‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬والأمة،‭ ‬وتجسد‭ ‬صفات‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬الجهود‭ ‬النشطة‭ ‬والإبداعية‭ ‬والتكاملية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭.‬

ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين،‭ ‬عبر‭ ‬تحديدهم‭ ‬واختيارهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬و‭ ‬يتم‭ ‬إخطار‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراسلة‭ ‬رسمية‭ ‬تتلقى‭ ‬المشاركة،‭ ‬ويتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬بحضور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المتخصصين‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬ويتم‭ ‬عرض‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬القيادة‭ ‬النسائية‭ ‬العالمي‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأخرى‭. ‬

أما‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬فهي‭: ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬القيادة‭ ‬المستدامة،‭ ‬ودعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنوع‭ ‬والشمول‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التمكين‭ ‬والتغيير‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬والاستراتيجية،‭ ‬والاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للفرص‭ ‬والموارد‭.‬

ويرأس‭ ‬البرنامج‭ ‬الدكتور‭ ‬ر‭.‬ل‭.‬بهاتيا،‭ ‬مؤسس‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات،‭ ‬والاستدامة‭ ‬العالمية،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للقيادة‭ ‬النسائية‭. ‬وتتكون‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬والباحثين‭ ‬والأكاديميين‭.‬

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