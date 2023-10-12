مناقصة للصيانة الشاملة لمدرسة أم سلمة الإعدادية ومدرسة عراد الإعدادية للبنات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس: الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس 6 مناقصات مطروحة من ست جهات حكومية متصرفة.
وتنافست 7 شركات في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات امس الخميس على مناقصة لوزارة الاشغال للقيام بأعمال الصيانة الشاملة لمدرسة ام سلمة الإعدادية للبنات ومدرسة عراد الإعدادية للبنات، وكان اقل عطاء قدمته شركة Saraya Contractors بقيمة 708 الاف دينار.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية مثل الصباغة الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وإصلاح أو استبدال الأبواب والنوافذ وتجديد دورات المياه. بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية مثل تطوير شبكات المياه واستبدال خزانات المياه والأعمال الكهربائية مثل اعادة تأهيل غرفة الكهرباء واستبدال لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها من الأعمال.
كما تنافست شركتان على مناقصة لبوليتكنك البحرين لتوريد وتركيب عدة أنواع من الأبواب، وكان أقل عطاء قدمته شركة ثوابت فيجن للتطوير العقاري بقيمة 14 , 674 دينارا. والمناقصة عبارة عن توريد وتركيب عدة أنواع من الأبواب، وغير مسموح بمنح جزئية، ويجب على المورد تقديم عينات من المواد قبل توفيرها ورسومات تنفيذية مفصلة لجميع الاعمال الفنية والعينات المطلوبة ان وجدت، للحصول على موافقة بوليتكنك البحرين قبل أي تنفيذ. كذلك توريد وتركيب ألمنيوم عالي الجودة وأبواب بألواح زجاجية، بما في ذلك الأعمال المدنية، وإطارات ومواد حديدية وكل ما هو مطلوب الملحقات والتركيبات والباب أقرب نظام، وتوريد وتركيب أبواب خشبية عالية الجودة. بما في ذلك الأعمال المدنية، والأطر، والمواد الحديدية، وجميع الملحقات والتركيبات المطلوبة. وتوريد وتركيب زجاج منزلق عالي الجودة الأبواب، بما في ذلك الأعمال المدنية، والأطر، الحديد، النظام الميكانيكي لتشغيل الابواب وكل ما يلزم الملحقات والتركيبات. يجب أن تكون جميع الملحقات حاصلة على شهادة الجودة ISO . بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتطابق أوزان جميع الملحقات مع الأبواب المقدمة. يجب أن تكون جميع الأبواب مصنفة حسب معايير قوة الدفاع المدني الوطنية. ويجب أن تتوافق تشطيبات الأبواب مع البيئة الحالية في الحرم الجامعي .
كما تنافست 6 شركات على مناقصة للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية لأجل تنظيف مبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمباني التابعة لها، وتقدمت شركة manazel construction بأقل العطاءات بقيمة 1 , 980 دينارا. والمناقصة عبارة عن خدمة تنظيف للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في الجفير ومعهد القراءات في أم الحصم من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024. ويشمل ذلك تنظيف جميع الطوابق، المطابخ، الحمامات، مقابض الأبواب وغسل السجاد، تنظيف الاثاث، وتنظيف المناطق بحسب التعليمات.
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