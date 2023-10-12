مناقصة للصيانة الشاملة لمدرسة أم سلمة الإعدادية ومدرسة عراد الإعدادية للبنات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس: الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬6‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدرسة‭ ‬ام‭ ‬سلمة‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬ومدرسة‭ ‬عراد‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات،‭ ‬وكان‭ ‬اقل‭ ‬عطاء‭ ‬قدمته‭ ‬شركة‭ ‬ Saraya ‭ ‬ Contractors ‭ ‬بقيمة‭ ‬708‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭.‬

ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬المدنية‭ ‬والإنشائية‭ ‬مثل‭ ‬الصباغة‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وصيانة‭ ‬التشققات‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأسقف‭ ‬والأرضيات‭ ‬وإصلاح‭ ‬أو‭ ‬استبدال‭ ‬الأبواب‭ ‬والنوافذ‭ ‬وتجديد‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الميكانيكية‭ ‬مثل‭ ‬تطوير‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬واستبدال‭ ‬خزانات‭ ‬المياه‭ ‬والأعمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬مثل‭ ‬اعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬غرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬واستبدال‭ ‬لوحات‭ ‬التوزيع‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمصابيح‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬لتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأبواب،‭ ‬وكان‭ ‬أقل‭ ‬عطاء‭ ‬قدمته‭ ‬شركة‭ ‬ثوابت‭ ‬فيجن‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بقيمة‭ ‬14 , 674‭ ‬دينارا‭. ‬والمناقصة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬توريد‭ ‬وتركيب‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأبواب،‭ ‬وغير‭ ‬مسموح‭ ‬بمنح‭ ‬جزئية،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المورد‭ ‬تقديم‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬قبل‭ ‬توفيرها‭ ‬ورسومات‭ ‬تنفيذية‭ ‬مفصلة‭ ‬لجميع‭ ‬الاعمال‭ ‬الفنية‭ ‬والعينات‭ ‬المطلوبة‭ ‬ان‭ ‬وجدت،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬تنفيذ‭. ‬كذلك‭ ‬توريد‭ ‬وتركيب‭ ‬ألمنيوم‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬وأبواب‭ ‬بألواح‭ ‬زجاجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية،‭ ‬وإطارات‭ ‬ومواد‭ ‬حديدية‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬الملحقات‭ ‬والتركيبات‭ ‬والباب‭ ‬أقرب‭ ‬نظام،‭ ‬وتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬أبواب‭ ‬خشبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية،‭ ‬والأطر،‭ ‬والمواد‭ ‬الحديدية،‭ ‬وجميع‭ ‬الملحقات‭ ‬والتركيبات‭ ‬المطلوبة‭. ‬وتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬زجاج‭ ‬منزلق‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬الأبواب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية،‭ ‬والأطر،‭ ‬الحديد،‭ ‬النظام‭ ‬الميكانيكي‭ ‬لتشغيل‭ ‬الابواب‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬الملحقات‭ ‬والتركيبات‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الملحقات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الجودة‭ ‬ ISO ‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتطابق‭ ‬أوزان‭ ‬جميع‭ ‬الملحقات‭ ‬مع‭ ‬الأبواب‭ ‬المقدمة‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الأبواب‭ ‬مصنفة‭ ‬حسب‭ ‬معايير‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الوطنية‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتوافق‭ ‬تشطيبات‭ ‬الأبواب‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ .‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬لأجل‭ ‬تنظيف‭ ‬مبنى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمباني‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ manazel ‭ ‬ construction ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬1 , 980‭ ‬دينارا‭. ‬والمناقصة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬تنظيف‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬الجفير‭ ‬ومعهد‭ ‬القراءات‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬تنظيف‭ ‬جميع‭ ‬الطوابق،‭ ‬المطابخ،‭ ‬الحمامات،‭ ‬مقابض‭ ‬الأبواب‭ ‬وغسل‭ ‬السجاد،‭ ‬تنظيف‭ ‬الاثاث،‭ ‬وتنظيف‭ ‬المناطق‭ ‬بحسب‭ ‬التعليمات‭.‬