Friday, 13 October 2023 06:51 GMT

الكنيست يصادق على حكومة الطوارئ وإصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار على مركز شرطة بالقدس

10/12/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على «حكومة الطوارئ» طوال مدة الحرب بتأييد 66 نائبا مقابل أربعة، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
وأدى عضو المعارضة بيني غانتس وأربعة أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.
من جهة اخرى، أعلنت الشرطة الاسرائيلية عن تعرض أحد مراكزها في القدس الشرقية المحتلة لإطلاق نار، مؤكدة مقتل المهاجم وإصابة اثنين من عناصرها.
وشاهد مصور وكالة فرانس برس ما يرجح أنها جثة خارج مركز شرطة «شاليم» في شارع صلاح الدين قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية، بينما انتشر عشرات من عناصر قوات الأمن في المنطقة.
وقالت الشرطة نقلا عن مسعفين إن «أحد الضباط في حالة خطيرة والآخر أصيب بجروح طفيفة».
وقال مصور فرانس برس إن جثمان الشاب المهاجم وضع في كيس بلاستيكي أسود.
وقال بيان للشرطة إن المهاجم كان يحمل «سلاحا من نوع كارلو قام بإطلاق النار باتجاه أفراد الشرطة عند مدخل مركز الشرطة، حاول الهروب من مكان الحادث، لكن أفراد الشرطة أطلقوا النار باتجاهه».
وأشار ناطق باسم الشرطة الاسرائيلية الى أن «الشاب من حي بيت حنينا بالقدس الشرقية ويبلغ من العمر 21 عاما».
وأضاف البيان «تم استدعاء قوات كبيرة من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، للمسح والتفتيش في المكان من أجل رصد شركاء مشتبهين بالهجوم المسلح الذي وصفته الشرطة بالإرهابي».
وأغلقت الشرطة جميع أبواب البلدة القديمة ولا تسمح فيها بالخروج أو الدخول منها.
الى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفسها لن ترحب بمثل هذه الخطوة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أميركيين مشاركين في هذا النزاع.

MENAFN12102023000130011022ID1107235096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث