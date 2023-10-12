Friday, 13 October 2023 06:51 GMT

للمرة الأولى القضاء السويدي يدين رجلا أحرق نسخة من المصحف الشريف

10/12/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دانت محكمة سويدية رجلا بتهمة التحريض على الكراهية العرقية عبر إحراق نسخة من المصحف الشريف في عام 2020، وذلك في أول محاكمة لشخص بتهمة إهانة الأديان.
ودانت محكمة منطقة لينشوبينغ في وسط السويد المتهم البالغ من العمر 27 عاما بـ«التحريض ضد مجموعة عرقية»، مشيرة إلى أن تحركه «استهدف المسلمين وليس الإسلام كديانة» و«بالكاد يمكن القول إنه شجع على نقاش موضوعي ومسؤول».
وفي سبتمبر 2020، سجل رجل مقطعا مصورا خارج كنيسة لينشوبينغ يظهر حرق نسخة من المصحف وقطع من لحم الخنزير على شواية مع لافتة تتهجم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
ونشر الرجل التسجيل على تويتر (إكس حاليا) ويوتيوب ووضع نسخة المصحف المحروقة واللحم خارج مسجد لينشوبينغ.
واستخدم التسجيل أغنية «تخلصوا من الكباب»، وهي أغنية معروفة على نطاق واسع في أوساط المجموعات اليمينية المتشددة تدعو إلى التطهير الديني بحق المسلمين.
وذكرت المحكمة أن «الموسيقى مرتبطة بشكل وثيق بالهجوم في كرايست تشيرتش» في نيوزيلندا عام 2019 والتي قتل خلالها أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض 51 شخصا في مسجدين.
ونفى الرجل في السويد أن يكون ارتكب أي خطأ مشددا على أن ما قام به كان انتقادا للإسلام كديانة. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة.
وجاء في بيان للمحكمة أنها «خلصت إلى أن الموسيقى التي تم اختيارها لمقطع مصور بمحتوى من هذا النوع لا يمكن تفسيرها بأي طريقة غير أنها تهديد ضد المسلمين مع إشارة إلى معتقدهم».
وأضاف أن «محتوى الفيلم وشكل نشره يوضحان أن الهدف الرئيسي للمتهم ما كان من الممكن أن يكون غير التعبير عن التهديدات والازدراء».
وتأتي هذه الإدانة بعد موجة عمليات إحراق لنشخ من المصحف الشريف خلال العام الحالي والتي أثارت غضبا دوليا وحولت السويد إلى «هدف ذي أولوية»، ما دفع وكالة الاستخبارات في البلاد إلى رفع مستوى التحذير من الإرهاب.
ودانت الحكومة السويدية هذه العمليات لكنها دعمت مرارا قوانين حرية التعبير المكفولة في البلاد.

MENAFN12102023000130011022ID1107235095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث