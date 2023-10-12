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الجمهوريون يفشلون في الاتفاق على رئيس مجلس النواب الأميركي

10/12/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أخفق الجمهوريون في الاتفاق على اسم الرئيس المقبل لمجلس النواب بسبب الخلافات التي تعصف بين الجناح المعتدل واليمين المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشل الكونغرس منذ أكثر من أسبوع.
فالنائب عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليس الذي رشحه أغلبية زملائه لم يقنع عددا كافيا من أنصار ترامب لدعمه للوصول إلى المنصب، في تصويت داخلي غير رسمي، كان سيتبعه تنظيم تصويت في جلسة عامة لو نجحوا، مما عمق الأزمة في الكونغرس.
ويتألف الكونغرس من مجلسين أحدهما مجلس الشيوخ، الذي فاز فيه الديموقراطيون بقيادة جو بايدن ومجلس النواب وهو الذي يشهد فوضى غير مسبوقة. وقد علقت معظم سلطات هذه المؤسسة بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر الماضي.
لذلك هذا المجلس غير قادر حاليا على تقديم أي نص للتصويت، مما يجعل مستحيلا الإفراج عن أي مساعدات إضافية لإسرائيل الحليف التاريخي للولايات المتحدة، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس السبت. والأمر نفسه ينطبق على مساعدات جديدة لأوكرانيا، وهي تناقش منذ أسابيع.
لم يتمكن الجمهوريون منذ أكثر من أسبوع من الاتفاق على خليفة محتمل لكيفن مكارثي. وقد اجتمعوا في جلسة مغلقة مساء امس الأول، على أمل الاتفاق على خليفة محتمل لكيفن مكارثي ووضع حد لهذا الشغور غير المسبوق.
وجاء زعيم المجموعة ستيف سكاليس (58 عاما) في الطليعة في تصويت غير رسمي، وفاز بأغلبية 113 صوتا مقابل 99 صوتا على جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية والعضو المؤسس في تجمع الحرية المحافظ بمجلس النواب والذي يدعمه دونالد ترامب، لكن ليتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب، يجب على الرجل الذي يعاني من سرطان الدم أن يحصل على أصوات 217 نائبا في اقتراع في جلسة عامة سيكون على الأرجح الأصعب في هذه العملية.
ولم يحدد موعد لهذا التصويت بعد، وقد يجري بعد بضعة أيام.
وهذا لأن شريحة واسعة من النواب المؤيدين لترامب عارضوا ترشيحه علنا، مشيرين إلى مواقفه في الميزانية أو حالته الصحية لتبرير اختيارهم.
وقالت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة جدا من دونالد ترامب «أحب ستيف سكاليس. أحبه إلى درجة أنني أفضل أن يتغلب على مرض السرطان بدلا من التضحية بصحته من أجل أصعب منصب في الكونغرس».
وأبرز مثال على التصدعات الهائلة في الحزب اضطرار كيفن مكارثي لبذل جهود شاقة لمدة 15 يوما في يناير والقبول بإهانات ليحصد هذه الأغلبية.
لذلك، يريد الجمهوريون أن يتجنبوا بأي ثمن هذا الوضع المهين الذي نقلته في بداية العام كل القنوات التلفزيونية.
ويشكل الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن أقلية في مجلس النواب، وبالتالي فهو يكتفي بدور المتفرج على المفاوضات الفوضوية في الكونغرس. لكن الرئيس الأميركي حث الكونغرس على اتخاذ «إجراءات عاجلة» في أقرب وقت «لتمويل ضرورات شركائنا فيما يتعلق بالأمن القومي».
ومن دون «رئيس له»، لا يستطيع الكونغرس الأميركي التصويت على ميزانية جديدة للدولة الفيدرالية أيضا. وتنتهي الميزانية خلال أسابيع، مما يمكن أن يعرض القوة الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم مرة أخرى لخطر شلل إدارتها العامة.

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