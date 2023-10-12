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التداعيات الاقتصادية للحرب على الشركات الإسرائيلية وسوق الأسهم

10/12/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من اكبر 29 اقتصادا حول العالم بواقع 522 مليار دولار سنويا، وبنسبة نمو تقدر بنحو 3.1% على أساس سنوي. ولما جاءت الاحداث الأخيرة ـ احداث 7 أكتوبر الجاري ـ فقد ارتأت شركة إكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بالكويت دراسة الحالة الاقتصادية وتأثير تلك الحرب على أسواق الأسهم والشركات الإسرائيلية المدرجة.
وفي هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.نايف بن عبدالجليل بستكي إن اجمالي الشركات الإسرائيلية المدرجة في الأسواق ـ سواء سوق إسرائيل للأسهم او الأسواق العالمية ـ كان بواقع 520 شركة مدرجة في قطاعات الاعمال المختلفة.
ويتصدر قطاع التكنولوجيا نشاط الشركات الإسرائيلية بواقع 43.0% من اجمالي الشركات، أما المركزان الثاني والثالث فقد كان لقطاع الصناعة وقطاع العقارات بنسبة 14.3% و9.4% على التوالي.
كما قامت الشركة بدراسة حالة السوق من حيث رصد الأداء في ثلاث محطات رئيسية، فأما المحطة الأولى فكانت في بداية العام الحالي، يناير 2023، وذلك كنقطة ارتكاز للاعتماد عليها في بناء شكل السوق، أما المحطة الثانية فقد كانت قبل التصعيد الأخير أي في بداية شهر أكتوبر 2023، قبل الوصول للمحطة الثالثة والحالية، ما بعد احداث 7 أكتوبر الجاري. وتشير النتائج الى ان حجم سوق الشركات الإسرائيلية المدرجة كان يشكل نحو 305.2 مليارات دولار، ما يعادل بشكل تقريبي الناتج القومي المحلي GDP لجمهورية ايران الإسلامية او اقتصاد أوكرانيا مرتين!
وتشير نتائج أبحاث شركة «اكسبر» للاستشارات الى أن النمو السنوي للشركات الإسرائيلية المدرجة في الأسواق كان بواقع 11% خلال 10 أشهر فقط، والتي وصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة قبل الاحداث الأخيرة الى 338.4 مليار دولار، وتضيف الشركة أنه وخلال 4 أيام فقط، فقد السوق الإسرائيلي 7% من قيمته والتي وصلت في تاريخ 9 أكتوبر الى 313.4 مليار دولار. ولذلك، فإن اجمالي حجم الاستثمارات التي تم سحبها من السوق كانت تتعدى 25 مليار دولار في بضعة أيام! وتشكل تلك القيمة حالة قصوى من الفزع والخوف الناتج من عدم الاستقرار، فكما هو معلوم فإن الاستثمار ورأس المال يتطلبان استقرارا سياسيا نسبيا يلبي تلك الاحتياجات.
وكنتيجة لذلك، فإن التقرير يشير الى ان نحو 27.2% من الشركات الإسرائيلية المدرجة يتم تداولها الآن بسعر اقل من 1 دولار، أي نحو ربع الشركات المدرجة، ومن جانب آخر فإن الانخفاض في قيمة الشركات الإسرائيلية قد تباين بشكل واضح، فكما تشير اليه النتائج أن 18.3% من الشركات الإسرائيلية قد شهد انخفاضا في سعر السهم تجاوز 15% خلال أيام قليلة، بالإضافة الى ذلك، فإن 11% من اجمالي الشركات، أصبحت أسعار أسهمها منخفضة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
وختاما، قال بستكي إن شكل السوق الإسرائيلي سيظل معلقا على أساس شكل الأحداث والتطورات التي ستشهدها الأيام القليلة القادمة، حيث إن رأس المال المكتسب والمستورد من الخارج قد يضطر الى الهجرة بشكل أكثر نحو الأسواق الأكثر أمانا واستقرارا.

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