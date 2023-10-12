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مصر وقطر تدعوان إلى خفض التصعيد وانتظام المساعدات لغزة

10/12/2023 11:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تكثفت الجهود الدولية الداعية لتهدئة الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، حيث دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك امس، إلى ضرورة انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة.
وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الاتصال تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه.
وبحسب الرئاسة توافق السيسي وسوناك على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وأكد السيسي أن مصر تواصل جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها. وأشار إلى أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
في السياق، عقد أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس، جلسة مباحثات رسمية بمقر المستشارية في العاصمة برلين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، في بيان، أنه جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة آفاق تطويرها والارتقاء بها في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.
وأكد أمير قطر على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، والموقف القطري الثابت حول إدانة استهداف المدنيين.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، امس، إن الولايات المتحدة تعمل على ضمان تقديم المزيد من الدعم لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، وكذلك تعمل مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس.
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، أن البيت الأبيض يعمل مع الكونغرس «لضمان مزيد من الدعم لإسرائيل في حربها ضد حماس»، مشيرا إلى أن «هنالك تأييدا كبيرا بين أعضائه لهذا الدعم». وكشف بلينكن أن عدد الأميركيين الذين قضوا في هجمات حماس بلغ 25 شخصا، مشددا على أهمية اتخاذ «كل الاحتياطات لمنع سقوط مزيد من الضحايا».
وأكد وزير الخارجية الاميركي أن الولايات المتحدة تعمل «بشكل وثيق مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح من احتجزتهم حماس كرهائن». وعند وصوله الى اسرائيل قال إنه لم يأت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل.
بدوره، قال نتنياهو إنه «يتعين التعامل مع حماس تماما كما جرى التعامل مع تنظيم داعش»، وأضاف «ننتظر أياما صعبة ولكن سنسحق حماس كما تم سحق داعش».
الى ذلك، ندد عشرات من خبراء الأمم المتحدة المستقلين امس بهجوم حركة حماس على إسرائيل وبالرد الاسرائيلي الذي اعتبروه بمنزلة «عقاب جماعي» على قطاع غزة.
وأدان خبراء حقوق الإنسان المكلفين من الأمم المتحدة غير أنهم لا يتكلمون باسم المنظمة الدولية، في بيان «بشدة أيضا بهجمات إسرائيل العسكرية العشوائية على سكان غزة الفلسطينيين المنهكين بالأساس»، مشيرين إلى أن القطاع يعد «أكثر من 2.3 مليون نسمة حوالى نصفهم أطفال».
كذلك ندد الخبراء بقطع إسرائيل الإمدادات عن غزة ولاسيما المياه والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية.
ولفتوا إلى أن «مثل هذه الأعمال ستسرع أزمة إنسانية خطيرة في غزة حيث يواجه السكان حاليا خطرا محتوما بالموت من الجوع»، مؤكدين أن «المجاعة المتعمدة جريمة بحق الإنسانية».
وطالبوا بوقف الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وبالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن وإيصال مساعدات إنسانية كافية والتعامل مع القتلى بصورة لائقة.
كما أكدوا في البيان المشترك «ندين بشدة بالهجوم الذي شنته حركة حماس وعمليات القتل واحتجاز الرهائن المتعمدة والمعممة لمدنيين أبرياء، ولاسيما منهم المسنون والأطفال».
وقالوا «لا شيء يبرر العنف الذي يستهدف مدنيين أبرياء من دون تمييز، سواء من قبل حماس أو من قبل القوات الإسرائيلية. هذا محظور تماما بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة حرب».

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